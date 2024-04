SidecarCross-DM, Hänchen: Lielbardis-Twins souverän

© Cornelia Hoffmann Favoriten in Front: #20 Peter, #101 Lielbardis, #36 Blank, dahinter verdeckt Weinmann, #17 Prümmer

Nach ihrem Sieg am Ostersamstag in Oldebroek ließen Daniels und Bruno Lielbardis auch beim DM-Auftakt in Hänchen nichts anbrennen. Derweil legten die Weinmann-Brüder einen Grundstein für den angepeilten DM-Titel.