SidecarCross: Weinmann mit Markert in Wriezen

Nachdem sich Noah Weinmann beim Auftakt der SidecarCross-WM 2024 in Portugal eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, benötigte das Team einen Ersatz. Für den DM-Lauf in Wriezen wird Raphael Markert einspringen.

Nach der ersten DM-Runde im ostdeutschen Hänchen rangieren Joshua und Noah Weinmann auf dem zweiten DM-Rang und gelten als Mitfavoriten für den Titel. Nun stehen im Mai gleich drei weitere Rennen zur Deutschen Meisterschaft an: Wriezen (1.5.), Schopfheim (5.5.) und Geisleden (19.5.). In dieser ersten Halbzeit wird der Grundstein für den Titel gelegt. Entsprechend übel ist es für die Weinmann-Brüder, dass Noah wegen einer Gehirnerschütterung nach ‹Steinschlag› vorerst ausfällt. Weitere Untersuchungen ergaben, dass das Auge keinen bleibenden Schaden erlitten hatte. Immerhin konnte er mit dem blauen Auge nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt und einer stressigen Rückfahrt von Portugal am Donnerstag seine Abiturprüfung in Deutsch ablegen und darf bereits am 8. Mai die ausgefallene Technik-Prüfung vom Dienstag nachholen.

An Motocross-Einsätze ist bis dahin nicht zu denken. So kontaktierte das Team die Schweizer Beifahrer-Spezialisten für Linksausleger Meinrad Schelbert, Martin Betschart, Ruedi Betschart und William Leutwyler. Leider konnten alle vier Eidgenossen nicht einspringen. Wohl aber Raphael Markert, der wie die Weinmänner im hohenlohischen Weißbach wohnt. Allerdings hat Markert seit Jahren keine Rennen auf höchstem Niveau mehr bestritten. Zuletzt trat er 2022 beim Race of Champions in Rudersberg gemeinsam mit Klaus Weinmann auf. Mit dem Onkel der jungen Weinmann-Brüder bestreitet er auch gelegentlich Clubrennen und hält sich damit fit. Markert errang 2009 mit Tobias Grund den DMSB-Pokal, 2011 mit Andreas Bürgler den dritten DM-Rang und feierte 2012 als WM-Zehnter gemeinsam mit dem Schweizer seinen größten Erfolg.

Auch am folgenden Sonntag in Schopfheim wird Markert im Beiwagen von Joshua stehen. Beim niederländischen Grand Prix in Heerde (11./12.5.) will Noah allerdings wieder mit von der Partie sein. Weitere Informationen zum Rennen am Maifeiertag in Wriezen: mcwriezen.de