SidecarCross-DM, Wriezen: Peter übernimmt DM-Führung 02.05.2024 - 06:24 Von Axel Koenigsbeck

© Cornelia Hoffmann Holeshots und DM-Führung: Peter/Hoffmann vor Uhlig/Kutschke (#69), Janecke/Bothur (#176) und Hengster/Jahn (#914)

Bei bestem Rennwetter ging die Gespann-DM im ostdeutschen Wriezen in die zweite Runde. Adrian Peter/Joel Hoffmann übernahmen die Tabellenführung. Auch in Euskirchen waren Gespann-Hochkaräter am Start.