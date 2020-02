Motocross-WM MXGP

Fix: Jorge Prado (KTM) startet in Matterley Basin

Das MXGP-Team von Red Bull-KTM wird am kommenden Wochenende in Matterley Basin auch Klassen-Neuling Jorge Prado mit am Start haben.

Die Entscheidung im Motocross-Lager von KTM fiel erst sehr spät, war aber auch nicht anders geplant: Motocross-Wunderkind Jorge Prado wird nach seinem Oberschenkelbruch vom 12. Dezember in Matterley Basin beim Auftakt in die neue Motocross-WM-Saison dabei sein. Knapp zwei Monate nach dem Trainingsunfall war der inzwischen 19-jährige Spanier erstmals wieder auf seine 450er-KTM gestiegen.

Der zweifache MX2-Weltmeister trainierte noch in dieser Woche am Team-Stützpunkt in der Nähe von Rom. Nun gaben die Ärzte Prado das Okay für einen Start in Großbritannien.

«Ich bin wirklich glücklich, dass ich in Matterley Basin dabei sein kann und wir uns dazu entschieden haben. Ich kann so einige Punkte einfahren, die vielleicht am Saisonende sehr wichtig sind für die Meisterschaft», freut sich der Strahlemann. «Es fühlt sich irgendwie für mich so an, als muss ich unbedingt dort sein.»

Prado bestätigt: «Ich habe seit der Oberschenkel-Operation sehr hart gearbeitet, um bei diesem Rennen dabei zu sein. Ich werde aber keine Risiken eingehen. Ich bin erst seit zwei Wochen wieder auf dem Motorrad, daher erwarte ich mir eigentlich nichts. Wenn man eine Pause von zwei Monaten hinter sich hat, dann sind zwei Wochen Vorbereitung wirklich nichts», dämpfte er die Erwartungen.

Dennoch gibt sich Prado durchaus kämpferisch: «Ich habe in den letzten Tagen gespürt, dass ich beim Fahren wieder etwas mehr Druck machen kann. Das Team ist wirklich überglücklich, dass ich in Matterley Basin dabei sein werde.»

Prado ist sich seiner Lage als MXGP-Neuling in der Königsklasse aber bewusst: «Es ist klar, ich beginne meine MXGP-Karriere auf eine unangenehme Art und Weise. Aber ich hoffe, dass ich mich nach einigen WM-Runden wieder besser fühlen werde und dann wieder mehr trainieren kann.»