Motocross-WM MXGP

Jorge Prado nach Oberschenkelbruch zurück auf der KTM

Der Crash, der zum Bruch seines linken Oberschenkels führte, ist keine zwei Monate her. MX2-Doppelweltmeister Jorge Prado trainiert bereits wieder auf dem Motocross-Bike und könnte zum Saisonauftakt der WM fit sein.

Dieses Comeback ist schon eine kleine Sensation: Jorge Prado trainiert bereits wieder auf seiner KTM 450 F. Die Chancen stehen gut, dass der spanische MX2-Doppelweltmeister zum Saisonauftakt in Matterley Basin tatsächlich am Startgatter steht. Es ist knapp zwei Monate her, dass sich der 19-Jährige beim Training im italienischen Malagrotta den linken Oberschenkel brach. Noch am Tag des Unfalls wurde Prado operiert. Der Bruch wurde mit einem Nagel fixiert.

«Schließlich bin ich zurück», postete Prado heute in den sozialen Medien und veröffentlichte ein Foto, das ihn auf der seiner KTM 450 F zeigt.

«Es war eine ziemlich schlimme Verletzung und eine komplizierte Operation», erklärte der zweifache MX2-Weltmeister Jorge Prado (KTM) noch im Januar. «Die Ärzte waren aber von Anfang an von den Fortschritten beeindruckt, nachdem die Operation gut verlaufen ist.»

Seit Mitte Januar begann Prado mit dem Aufbautraining seiner Beinmuskulatur und trainierte seither auf dem Fahrrad.