David Luongo: Seine Botschaft an die MXGP-Fans

In der Coronakrise tritt der Sport in den Hintergrund, trotzdem arbeitet Infront Moto Racing fieberhaft an der Fortsetzung der MXGP-WM 2020. In der Zwischenzeit sollen die Social-Media-Kanäle für Unterhaltung sorgen.

«Wir sind alle von der Ausbreitung von Covid-19 betroffen», begann David Luongo seine Botschaft an die MXGP-Gemeinde. «In derart schwierigen Zeiten, die dazu führen, dass die gesamte Welt für mehrere Wochen lahm gelegt wird, gehen meine ersten Wort an die Ärzte- und Pflegekräfte auf der ganzen Welt, die gegen den Virus kämpfen und Betroffenen helfen. Der Motorsport und die medizinische Versorgung sind seit jeher verbunden, vielleicht mehr als in irgendwelchen anderen Sportarten, wir kennen alle jemanden, der dort arbeitet und sein Leben dem verschrieben hat, Leuten zu helfen. Deshalb wünsche ich ihnen – im Namen der MXGP-Familie – viel Stärke und zolle ihnen Respekt.»

«Die vergangenen Wochen waren sehr speziell, wir waren viel beschäftigt», ergänzte der CEO von Infront Moto Racing, Promoter der MXGP-Serie. Nach dem zweiten Grand Prix des Jahres, der am 8. März in Valkenswaard in den Niederlanden gefahren wurde, folgte auch in der Motocross-WM eine Verschiebung auf die andere. «In den vergangenen zwei Wochen haben wir es geschafft, neun Grand Prix zu verschieben, die zwischen März und Juli hätten stattfinden sollen. Ich möchte mich bei allen Organisatoren, den nationalen Verbänden und der FIM für die Hilfe und das Verständnis in dieser herausfordernden Zeit bedanken. Die Motorsport-Familie hat bewiesen, dass sie zusammensteht, um die bestmögliche Lösung zu finden, damit wir die MXGP-WM 2020 aufrecht erhalten können.»

Übrigens: Die MX2-Klasse beschreibt David Luongo «offener als je zuvor». Red Bull-KTM-Ass Tom Vialle führt die WM-Wertung nach seinem GP-Sieg in Valkenswaard mit einem Vorsprung von gerade einmal fünf Zählern auf Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts an.

In der MXGP-Klasse jagt Titelverteidiger Tim Gajser (HRC) den zweifachen Saisonsieger und WM-Leader Jeffrey Herlings (KTM), aber die lange Zwangspause könnte die Karten neu mischen. Tony Cairoli, Jorge Prado, Romain Febvre und Co. werden die Zeit nutzen, um wieder ihre Topform zu finden.

«Die Saison sollte am 6. und 7. Juni in Russland wieder aufgenommen werden und am 21. und 22. November in Argentinien aufhören. Es wird eine Herausforderung sein, mit einem sehr straffen Programm im Sommer und manchmal fünf oder sechs Grand Prix in Folge», meinte Luongo zur aktuellen Lage. Er mahnt aber auch: «Dieser Kalender hängt von den politischen Entscheidungen ab, die jedes Land im Hinblick auf die Entwicklung der Coronakrise fällt. Wir stehen in ständigem Austausch mit den Behörden, um auf dem Laufenden zu sein. Wie jeder weiß, ändert sich die Lage täglich.»

«Ich möchte bestätigen, dass das Hauptziel von Infront Moto Racing darin besteht, alles zu tun, was möglich ist – und manchmal auch unmöglich – um eine komplette, professionelle und weltweite Meisterschaft abzuliefern. Unser Ziel ist, die mehr als 3000 Jobs im Fahrerlager – von den Journalisten, Mechanikern, Werbepartner, Fahrern und Trainern bis zur Logistikabteilung und den Organisatoren – zu sichern, und die Auswirkungen auf die MXGP-WM möglichst gering zu halten, während wir durch diesen Sturm gehen», bekräftigte der Infront Moto Racing-CEO.

Damit die Zwangspause auch für die Fans erträglicher wird, gibt es auf den Social-Media-Kanälen noch mehr Inhalte: «Unser Digital Team arbeitet daran, einige schöne Dinge aus dem Archiv auf den verschiedenen Plattformen, darunter YouTube, zur Verfügung zu stellen. Ihr werdet einige der ‚Motocross of Nations‘, die Geschichte geschrieben haben, von den 1990ern bis zur heutigen Zeit, sehen können – und noch viel mehr Content», verspricht Luongo. «Ich wünsche euch allen, den Fahrern, ihren Familien und der ganzen Industrie, gesund zu bleiben und weiterhin positiv zu denken.»

WM-Kalender (Stand: 18.3.2020)

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

07.06.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

14.06.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

28.06.2020 - Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

05.07.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

19.07.2020 - Italien, Arco, Pietramurata, EMX250, EMX2T

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

09.08.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-Kymi-Ring, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

11.10.2020 - Spanien, Xanadú, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

01.11.2020 - Indonesien, Jakarta

08.11.2020 - Indonesien, tba

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen



Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée