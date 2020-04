ADAC MX Masters: Neuer Kalender

Wegen der sich weiter ausbreitenden Corona-Pandemie wurde der Saisonauftakt der ADAC MX Masters erneut verschoben. Die Rennserie soll nach aktueller Planung erst im Juli beginnen.

Ursprünglich sollte die Serie schon am letzten Wochenende, am 29. März in Drehna beginnen. Nach der Verlegung des ersten Auftaktrennens hätten die Masters am 3. Mai in Mölln beginnen sollen, doch auch dieser Terminplan wurde von der Corona-Realität überholt.

Jetzt wurde auch das am 31. Mai im österreichischen Möggers geplante Auftaktrennen in den Herbst verschoben. Ein neuer Termin wurde noch nicht vergeben. Nach dem Stand der Dinge soll in Möggers das Saisonfinale stattfinden.

Kalender ADAC MX Masters 2020 (Stand 1.4.2020)

12.07.2020 - Holzgerlingen

19.07.2020 - Tensfeld

26.07.2020 - Mölln

30.08.2020 - Bielstein

06.09.2020 - Drehna

13.09.2020 - Gaildorf

TBA - Möggers (AT)