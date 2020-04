Jago Geerts (Yamaha): «Mir ist so langweilig»

Yamaha-Werkspilot Jago Geerts erwischte einen traumhaften Start in die Motocross-WM MX2 2020 und wartet nun sehnsüchtig darauf, dass die Saison 2020 forgesetzt wird. Ihm fällt die Decke auf den Kopf.

Tagessieger in Matterley-Basin, Tagesdritter – trotz eines heftigen Sturzes im zweiten Rennen – in Valkenswaard: als WM-Zweiter ist Jago Geerts erster Verfolger von Tom Vialle (Red Bull KTM). Bis er mit dem Franzosen weiter um die Meisterschaft kämpfen kann, muss sich der Yamaha-Pilot wegen der Coronavirus-Pandemie aber mindestens bis Anfang Juni in Orlyonok/Russland warten.

Warten ist nicht die Stärke des 19-Jährigen. «Ich bin ziemlich gelangweilt», musste Geerts zugeben. «Ich mache immer noch ein bisschen körperliches Training, in dieser Phase der Saison ist es aber schwierig, wenn man nicht mit dem Bike trainineren kann. Aber es ist für alle gleich und die Gesundheit der Menschen hat Priorität.»

Die russische Piste hat der Belgier in guter Erinnerung. 2016 gewann Geerts dort die 125er Junioren-Weltmeisterschaft. «Ich habe etwas abgeschaltet und werde das noch zwei weitere Wochen tun. Ich werde vorerst nur ein wenig trainieren, um das Training in ein paar Wochen zu intensivieren. Mit dem Bike kann ich nicht vor Mai oder Juni fahren – das ist eine lange Zeit. Das Virus muss verschwunden sein, bevor wir weitermachen können.»