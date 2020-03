HRC Werksfahrer Mitch Evans nach OP in Australien

Nach seinem Crash in Valkenswaard musste HRC-Werksfahrer Mitch Evans operiert werden. Nun ist der 21-Jährige nach Australien zurückgekehrt, um dort seine Schulter auszukurieren.

HRC-Werksfahrer Mitch Evans ist nach seiner OP in seine australische Heimat zurückgekehrt. Evans war eine der großen Überraschungen der Saison. Er war der einzige Pilot, der Tim Gajser bei den Vorsaisonrennen der offenen italienischen Meisterschaften einen Laufsieg abknöpfen konnte.

Beim zweiten WM-Lauf im niederländischen Valkenswaard zog er sich bei einem Crash in der ersten Runde des ersten Laufs einen Bruch in der rechten Schulter zu, der sofort operativ stabilisiert wurde. Die OP verlief reibungslos und ohne Komplikationen.

Da wegen der aktuellen Situation der COVID-19-Pandemie die nächsten Rennen frühestens im Juni stattfinden, bevorzugte Evans eine Rückkehr nach Australien, um dort die Rehabilitation fortzusetzen.

«Ich bin froh, dass die OP gut verlaufen ist und jetzt nach Hause komme, um meine Genesung fortzusetzen», erklärte Evans. «Es ist eine merkwürdige Situation in dieser Saison mit den verschobenen Rennen. Mein Ziel ist es, meine Schulter gut auszukurieren, so dass ich mich wieder auf dem Bike wohlfühle. Ein großes Dankeschön an das Team für die Unterstützung. Ich bin hoffentlich bald zurück. Bleibt alle gesund!»