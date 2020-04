MXGP-Kalender: Weitere Änderungen kündigen sich an

Die Corona-bedingte Zwangspause der Motocross-WM wird weiter verlängert: Die Termine für die Grand Prix in Orlyonok/Russland und Saint-Jean d'Angély/Frankreich können nicht gehalten werden.

Laut dem aktuellen Kalender sollte die Motocross-WM am 6. und 7. Juni in Orlyonok mit dem dritten Grand Prix des Jahres fortgesetzt werden. Dass es angesichts der weltweiten Coronakrise nicht dabei bleiben wird, war schon länger abzusehen.

Nun kündigten der lokale Promoter sowie der russische Motorradverband MFR an, dass der Russland-GP verschoben wird. Als Ausweichtermin wird der 4. und 5. Juli angegeben, unter der Bedingung, dass sich die Situation bis Mitte Juni entspanne. An jenem Wochenende wäre eigentlich der Italien-GP im Motocross-Tempel von Maggiora geplant, der ursprünglich schon am 17. Mai hätte stattfinden sollten.

MXGP-Promoter Infront Moto Racing äußerte sich noch nicht zu weiteren Änderungen des Kalenders, unterdessen wurde aber auch klar, dass der neue Termin für den Frankreich-GP in Saint-Jean d'Angély (28. Juni) nicht gehalten werden kann.



Denn der französische Staatspräsident Emmanuel Macron erklärte in einer Fernsehansprache am Montagabend nicht nur, dass der Shutdown bis mindestens 11. Mai verlängert wird, er sagte in seiner Rede auch: Bis mindestens Mitte Juli ist an öffentliche Veranstaltungen nicht zu denken.

Der aktuelle WM-Kalender (Stand: 18.3.2020)

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

07.06.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

14.06.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

28.06.2020 - Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

05.07.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

19.07.2020 - Italien, Arco, Pietramurata, EMX250, EMX2T

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

09.08.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-Kymi-Ring, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

11.10.2020 - Spanien, Xanadú, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

01.11.2020 - Indonesien, Jakarta

08.11.2020 - Indonesien, tba

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen



Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée