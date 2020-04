Pit Beirer (KTM): «WM-Saison nicht im April abhaken»

KTM-Rennchef Pit Beirer geht davon aus, dass ab September in allen Motorsport-Serien noch zehn Grand Prix gefahren werden können. Die MXGP-Stars konnten 2020 immerhin schon zweimal antreten.

Auch die Motocross-WM musste aufgrund der Coronavirus-Pandemie nach zwei Grand Prix unterbrochen werden. Es folgte eine Terminverschiebung auf die andere. Dass die MXGP-Stars um WM-Leader Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) wie geplant am 7. Juni in Orlyonok/Russland an den Start gehen werden, ist nicht mehr vorstellbar.

Pit Beirer, Motorsport-Direktor bei KTM, hat seinen Optimismus im Hinblick auf eine Fortführung der Motorsportsaison 2020 aber noch nicht verloren: «Ich will nicht, dass wir am 11. April die ganze Saison abhaken. Deshalb suchen ich Argumente, die den Motorsportler Hoffnung geben. Wir dürfen uns nicht den ganzen Optimismus kaputt machen lassen.»

Beirer: «Ich habe sehr viel Vertrauen in die weltbesten Mediziner und hoffe, dass auf diesem Gebiet jetzt Entwicklungen stattfinden, die uns noch verblüffen und uns helfen werden. Dazu werden mehr Testkits in höheren Stückzahlen produziert, also können bald mehr Tests gemacht und gleichzeitig immer schneller ausgewertet werden. Dazu werden immer mehr ehemalige Infizierte einen Schutzwall für die gefährdeten Menschen errichten. Wir alle schützen uns durch Abstandsregeln, bessere Hygiene, durch das Tragen von Gesichtsmasken, wir schütteln uns nicht mehr so oft die Hände. Es werden also von allen Seiten die Stellschrauben ein bisschen manipuliert. Dadurch wird sich die Situation verbessern. Das klappt natürlich nur, wenn an all diesen Stellschrauben wirklich erfolgreich gedreht wird. Ich bin zuversichtlich und glaube fest daran, dass wir bald vermehrt positive Effekte sehen werden, die uns erlauben, 2020 irgendwo noch Rennen zu fahren.»

Ob Österreich, Deutschland oder die Niederlande im Herbst ihre Grenzen für Reisende aus Italien, Spanien oder Frankreich öffnen werden, bleibt höchst fraglich. Ganz abgesehen von der Frage, ob dann die Lufthansa, SWISS, AUA, KLM, British Airways, Air France und andere europäische Fluglinien ihre Flotten noch betreiben können.

«Naja, klar. Für uns Motorsportler und die gesamte Sportindustrie wird das Reisen natürlich das ganze Um und Auf sein. Da werden die Maßnahmen sicher nicht über Nacht alle gelockert. Deshalb rede ich nicht von nächster oder übernächster Woche», unterstreicht der KTM-Rennchef im Interview mit SPEEDWEEK.com. «Wir müssen uns schon noch ein paar Monate gedulden und uns Zeit geben, deshalb plane ich mal für September. Irgendwann werden die Grenzen Schritt für Schritt wieder aufgehen. Und am Anfang wird es vielleicht wirklich zwei, drei Events geben, bei denen man nur für das Fernsehen fahren muss. Bei diesem Neustart wird man auch nur eine ganz minimale Anzahl von Personen im Paddock zusammenbringen. Danach kann man die Systeme etappenweise wieder hochfahren.»

«Natürlich geht es einerseits um die Unterhaltung, um die Leidenschaft und um den Sport. Anderseits bringt auch die Sportindustrie eine beachtliche Wirtschaftsleistung, sie sichert sehr viele Arbeitsplätze. Man hört ja überall, dass die Wirtschaft in absehbarer Zeit wieder hochgefahren werden muss», ergänzt Beirer. «Deshalb weigere ich mich, Anfang April ein ganzes Jahr aufzugeben. Ich reihe mich im April noch nicht in das Heer der Pessimisten ein. Absolut nicht.»



«Ich halte an meiner Prognose fest, dass wir in dieser Saison in allen wichtigen Motorsport-Serien noch zehn Grand Prix über die Bühne bringen können. Wenn es gut läuft.»

WM-Kalender (Stand: 18.3.2020)

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

07.06.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

14.06.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

28.06.2020 - Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

05.07.2020 - Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

19.07.2020 - Italien, Arco, Pietramurata, EMX250, EMX2T

26.07.2020 - Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

02.08.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

09.08.2020 - Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-Kymi-Ring, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - Italien, Imola, EMX125, WMX

11.10.2020 - Spanien, Xanadú, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

01.11.2020 - Indonesien, Jakarta

08.11.2020 - Indonesien, tba

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen



Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée