Motocross-WM: Doppel-Events vorerst kein Thema

Russland-GP in Orlyonok 2019: Welcher Termin passt in diesem Jahr?

Infront Moto Racing-CEO David Luongo erklärt die Situation und die Chance auf Doppel-Events im Zuge des geplanten Neustarts.

Die Motocross-WM ist derzeit wie alle Motorsport-Serien in Europa wegen dem Corona-Virus auf Eis gelegt. Zum aktuellen Stand der Dinge sollen die Motocross-WM-Stars ab 2. August im russischen Orlyonok wieder auf die Jagd nach Punkten gehen. Genau darüber gab es zuletzt Diskussionen.

Fakt ist: Die MotoGP-WM wird ab Mitte August beginnend mit dem Red Bull-Ring gleich mehrfach Doppel-Events abhalten. So will man angesichts der bisher erfolgten Streichungen noch auf eine ansehnliche Zahl an GP-Events kommen.

Für Infront Moto Racing-CEO David Luongo sind die Doppel-Veranstaltungen wie in der Straßen-WM vorerst noch kein Thema, erklärt der Italiener gegenüber SPEEDWEEK.com: «Im Moment konzentrieren wir uns auf den aktuellen provisorischen Kalender. Im Bezug auf Doppel-Veranstaltungen kann ich sagen, dass diese momentan nicht in Betracht gezogen werden, weil wir immer noch einen recht kompletten provisorischen Kalender haben.»

Luongo und seine Berater beobachten die Situation mit Argusaugen, man steht zum Beispiel auch mit einem Mediziner der Mailänder St. Rafaele Klinik in Verbindung, der einst Privatarzt von Silvio Berlusconi war.

Luongo: «In den vergangenen paar Tagen hat sich die Corona-Situation in vielen Ländern positiv entwickelt. Das Leben und auch die Industrie nehmen wieder Fahrt auf. Die Grenzen sollten Europa ab Mitte Juni auch wieder offen sein. Daher zeigen mehrere Faktoren in eine gute Richtung.»

Zum Plan der Renn-Events wird es jedoch Adaptionen geben, da Infront Moto Racing auf Rahmenrennen weiterhin nicht verzichten möchte. «Wir arbeiten daran, das MX2- und MXGP-Programm nur noch auf den Sonntag zu legen. Hauptsächlich deshalb, weil wir viele Back-to-Back-Veranstaltungen im Wochen-Rhythmus haben werden und so ein System würde es den Crews erlauben, mit etwas mehr Zeit zwischen den Events zu arbeiten. Die europäischen Klassen und die Damen-WM werden dann jeweils am Samstag fahren.»

Motocross-WM-Kalender 2020 (Stand: 12.5.2020):

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

02.08.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

09.08.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-Kymi-Ring, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 - noch nicht bestätigt

04.10.2020 - Italien, Arco/Pietramurata, EMX250, EMX2T

11.10.2020 - Spanien, Xanadú, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

25.10.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

01.11.2020 - Indonesien, Jakarta

08.11.2020 - Indonesien, tba

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen

29.11.2020 - noch nicht bestätigt



Noch ohne Termin:

Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

Italien, Imola, EMX125, WMX



Gestrichen:

Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX



Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée