MXGP 2020: Umfangreiches Kalender-Update wegen Corona

Es war absehbar, dass der Kalender der MXGP 2020 wegen der Corona-Pandemie nicht umsetzbar sein würde. Nun wurden gleich reihenweise Absagen, Verschiebungen und neue Termine verkündet – auch für Teutschenthal.

Das neuartige Coronavirus machte erwartungsgemäß ein Aktualisierung des Kalenders der Motocross-WM 2020 erforderlich, doch bei Promoter Youthstream ist man optimistischer was den weiteren Verlauf der Pandemie angeht, als in anderen Motorsport-Serien. Weder wird auf eine größere Anzahl von Events verzichtet, noch auf die teuren Übersee-Events.

Aus dem Kalender endgültig gestrichen wurde das Meeting in St Jean d'Angély, dazu wird die MXGP 2020 nicht nach Maggiore gehen. Für die Veranstaltungen in Russland, Lettland und Belgien wurden neue Termine vergeben.

Die Meetings in Tschechien und Deutschland sind offen – Teutschenthal wurde bereits bei einer früheren Aktualisierung auf den 9. August verschoben, jedoch sind Großveranstaltungen in Deutschland bis 31. August untersagt. Nun ist die Motocross-WM ist am zweiten Wochenende in Kegums zu Gast.

An den Überseerennen in Argentinien, China und Indonesien hält Youthstream bisher fest, wobei Argentinien nicht mehr das Saisonfinale sein soll. Wo am 29. November gefahren werden soll, ist noch nicht bekannt.

Motocross-WM-Kalender 2020 (Stand: 12.5.2020)

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

02.08.2020 - Russland, Orlyonok, EMX250, EMXOpen

09.08.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

16.08.2020 - Schweden, Uddevalla, EMX125, EMX250

23.08.2020 - Finnland, Iitti-Kymi-Ring, EMX125, EMX250, EMX2T

06.09.2020 - Türkei, Afyonkarahisar, EMXOpen, WMX

13.09.2020 - China, Shanghai

20.09.2020 – noch nicht bestätigt

04.10.2020 - Italien, Arco/Pietramurata, EMX250, EMX2T

11.10.2020 - Spanien, Xanadú, EMX125, WMX

18.10.2020 - Portugal, Agueda, EMX125, EMX250

25.10.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

01.11.2020 - Indonesien, Jakarta

08.11.2020 - Indonesien, tba

22.11.2020 - Argentinien, Neuquen

29.11.2020 – noch nicht bestätigt

Noch ohne Termin

Tschechien, Loket, EMX65, EMX85, EMX2T

Deutschland, Teutschenthal, EMX250, EMXOpen

Italien, Imola, EMX125, WMX

Gestrichen

Frankreich, St Jean d'Angély, EMX125, EMXOpen

Italien, Maggiora, EMXOpen, WMX

Motocross der Nationen:

27.09.2020 - Frankreich, Ernée