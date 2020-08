Motocross-WM: Zufriedene Bilanz nach Re-Start

Infront Moto Racing-Geschäftsführer David Luongo zieht ein durchaus zufriedenes Fazit nach dem vielbeachteten Re-Start der Motocross-WM mit drei Renntagen in Lettland.

Die Motocross-WM macht nach dem Corona-Re-Start mit dem Triple-Event im lettischen Kegums eine Pause bis zum 6. September. Dann geht es mit einer Dreifach-Veranstaltung auf der erdigen Piste im italienischen Faenza, nahe Bologna, weiter. Zur Erinnerung: In Lettland waren in bestimmten Bereichen des Areals bis zu 3000 Zuschauer erlaubt.

«Was den Kartenverkauf betrifft, sind wir sehr stolz, dass wir als eines der ersten internationalen Events überhaupt die Erlaubnis bekommen haben, Zuschauer einzulassen», erklärt David Luongo, CEO von Infront Moto Racing. Der Italiener erläutert gegenüber SPEEDWEEK.com das Konzept so: «Dank des Hygiene-Protokolls, das wir gemeinsam mit der lettischen Regierung und der Föderation sowie dem Veranstalter umgesetzt haben, haben wir vor Ort die Erlaubnis für bis zu 3000 Zuschauer pro Tag erhalten.»

Erstmals in der Geschichte fand zwischen zwei Sonntagen ein Meeting der Motocross-WM unter der Woche an einem Mittwoch statt. Luongo verrät dazu: «Man kann sagen, dass dieser Triple-Event ein Erfolg war, denn wir waren an den Wochenenden an allen Tagen ausverkauft. Unter der Woche hatten wir etwas weniger Zuschauer, weil es ein normaler Werktag war. Ohne den Beschränkungen hätten wir natürlich viel mehr Zuschauer gehabt. Die Nachfrage der Fans war nach der langen Pause an den Wochenenden sehr hoch.»

Übrigens: Auch bei der nächsten Station in Faenza wird wieder unter der Woche an einem Mittwoch – diesmal am 9. September – ein Renntag abgehalten.

Weltweit verfolgten viele Fans die Action über den Live-Stream, der via Homepage von MXGP zu abonnieren ist. Luongo erkennt auch hier eine positive Tendenz: «Wir haben bei den Rennen in Kegums auch einen merkbaren Anstieg festgestellt, was die gekauften Tickets für den Stream des MXGP-TV.com-Passes betrifft.»

Exakte Zahlen, was die Zuschauer über den weltweit verfügbaren Online-Stream betrifft, verrät Luongo jedoch nicht.

GP-Kalender 2020 (Stand: 18.8.2020):

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

09.08.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

12.08.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

16.08.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

06.09.2020 - Italien, Faenza, EMX125, EMX2t

09.09.2020 - Italien, Faenza, EMX125, EMX2t

13.09.2020 - Italien, Faenza, EMX125, EMX2t

27.09.2020 - Italien, Mantova, EMX250, WMX

30.09.2020 - Italien, Mantova, EMX250, WMX

04.10.2020 - Italien, Mantova, EMX250, WMX

11.10.2020 - Spanien, Xanadu, EMX125, EMX250

18.10.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

21.10.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

25.10.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, YZbLU cRU

01.11.2020 - Italien, Pietramurata, EMX OPEN, WMX

04.11.2020 - Italien, Pietramurata, EMX OPEN, EMX2t

08.11.2020 - Italien, Pietramurata, EMX OPEN, EMX2t

Noch nicht bestätigt: Argentinien, Neuquen