WM-Kalenderupdate: Türkei gestrichen, mehr Triples

Die WM-Läufe in der Türkei, Portugal und Russland wurden mit dem neuen Kalenderupdate für diese Saison gestrichen. Stattdessen wird es in Italien 3 weitere Triple-Events geben. Argentinien ist nicht bestätigt.

Die Premiere des Triple-Events in der Motocross-WM hat in Kegums insgesamt gut funktioniert. Auch wenn besonders beim Mittwochsrennen kaum Zuschauer an der Strecke waren, fanden in allen Klassen spannende und hochkarätige Rennen statt. Die sportlichen Entscheidungen gingen allesamt in Ordnung. Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' hat deshalb umgehend reagiert und die ohnehin umstrittenen Rennen in der Türkei und Russland abgesagt. Heute wurde ein neuer Kalender vorgelegt.

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Der Große Preis der Türkei (bisher 6.9.) wurde gestrichen

Der Große Preis von Portugal (bisher tbc) wurde gestrichen

Der Große Preis von Russland (bisher tbc) wurde gestrichen

Stattdessen wird es in Faenza, Mantova und Pietramurata drei weitere Triple-Events geben. Somit erhöht sich die Zahl der Triple Events auf insgesamt 5: Kegums, Faenza, Mantova, Lommel und Pietramurata. Der aktuelle Kalender sieht vor, dass 9 der 19 Rennen in Italien stattfinden. Der Termin des Argentinien-Grand-Prix (ursprünglich 22.11.) wurde auf 'tbc' zurückgestuft. 'Infront Moto Racing' will die weitere Entwicklung der Covid-19-Pandemie beobachten und dann entscheiden.

GP-Kalender 2020 (Stand: 18.8.2020):

01.03.2020 - Großbritannien, Matterley Basin, EMX125, WMX

08.03.2020 - Niederlande, Valkenswaard, EMX250, WMX

09.08.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

12.08.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

16.08.2020 - Lettland, Kegums, EMX250, EMXOpen

06.09.2020 - Italien, Faenza, EMX125, EMX2t

09.09.2020 - Italien, Faenza, EMX125, EMX2t

13.09.2020 - Italien, Faenza, EMX125, EMX2t

27.09.2020 - Italien, Mantova, EMX250, WMX

30.09.2020 - Italien, Mantova, EMX250, WMX

04.10.2020 - Italien, Mantova, EMX250, WMX

11.10.2020 - Spanien, Xanadu, EMX125, EMX250

18.10.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

21.10.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, EMX250

25.10.2020 - Belgien, Lommel, EMX125, YZbLU cRU

01.11.2020 - Italien, Pietramurata, EMX OPEN, WMX

04.11.2020 - Italien, Pietramurata, EMX OPEN, EMX2t

08.11.2020 - Italien, Pietramurata, EMX OPEN, EMX2t

TBC - Argentinien, Neuquen