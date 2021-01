Jacky Martens: Neue Jacobi-Honda 3,5 Kilo leichter

Honda-JM-Racing-Teamboss und Ex-Motocross-Weltmeister Jacky Martens ist neuer Arbeitgeber von Henry Jacobi und spricht über die neue 450er-Honda.

Jacky Martens hat in seinem Honda-Team mit Henry Jacobi (24) den deutschen Hoffnungsträger für die MXGP-Saison 2021 unter Vertrag. Der ehemalige 500er-Weltmeister aus dem Jahr 1993 absolviert nach einer langen Partnerschaft mit Husqvarna sein zweites Jahr mit Honda Europa.



Martens hat ein gutes Auge für Fahrer, gilt als Tüftler und hat viel vor. «Die neue Honda ist unglaublich gut. Das Bike ist um 3,5 Kilogramm leichter als das 2020-Modell. Auch die Power ist schon beim Serien-Motor enorm. Tim Gajser hat ja dieses Bike mehr oder weniger schon 2020 gefahren. Wenn wir noch unser Tuning machen, werden wir ein sehr gutes Bike haben. Auch das neue Enduro-Bike ist unglaublich gut.»



Der Nachsatz von Martens: «Ich bin wirklich happy mit dem, was ich habe. Auch Henry lacht, wenn er auf dem Motorrad sitzt.»

Der Belgier hat auch 2020 gute Arbeit geleistet, das Team war aber – wie Jacobi – von Verletzungspech gebeutelt. «Wir hatten aber auch schon einige gute Momente mit Honda. Wir haben in Mantova nach dem Holeshot für 15 Minuten mit Dylan Walsh das Rennen angeführt.» Pech hatte davor der Franzose Benoît Paturel, der früh im Jahr verletzt ausfiel.



Mittlerweile hat auch Martens Sohn Yentel wichtige Aufgaben im JM-Team am Sitz in Lommel übernommen. Jacky Martens: «Yentel arbeitet jetzt voll in unserer Firma mit und entlastet mich somit in vielen Bereichen.»



Übrigens: Auch die Honda-Bosse waren mit der Fahrerwahl im JM-Team für 2021 sehr zufrieden. Jacky Martens verrät: «Als ich mit Honda-Europa-Manager Gordon Crockard gesprochen habe und der Name Henry Jacobi fiel, meinte Gordon, dass er auch an ihn gedacht hätte und ihn sehr gut fände.»