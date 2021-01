Vorschau Indianapolis-1: Roczen startet als WM-Leader 29.01.2021 - 14:51 Von Thoralf Abgarjan

Supercross-WM © Honda Ken Roczen rückt erstmals in diesem Jahr als WM-Leader aus

In Indianapolis findet am kommenden Wochenende der 4. Lauf zur Supercross-WM statt. HRC-Star Ken Roczen rückt erstmals in dieser Saison mit dem 'redplate' des WM-Leaders aus. Er führt die WM mit einem Punkt Vorsprung an.