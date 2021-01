Warum Glenn Coldenhoff von GASGAS zu Yamaha wechselte

In der MXGP 2020 sorgte Glenn Coldenhoff für den ersten GASGAS-Sieg in der Motocross-WM, dennoch unterschrieb der Niederländer für 2021 bei Yamaha.

Seit Jahren zählt Glenn Coldenhoff zu den stärksten Fahrern der Motocross-WM MXGP. Als Sieger mit KTM und GASGAS in den vergangenen zwei Jahren wird der bald 30-Jährige 2021 im Yamaha-Werksteam antreten. Der Wechsel von Coldenhoff war einer der spektakulärsten Transfers, bereits im August 2020 wurde darüber spekuliert. Neben vermuteten finanziellen Gründen weiß Coldenhoff um ein wettbewerbsfähiges Motorrad und ein erfolgreiches Team. Mit dem Wilvo-Team, das hinter dem Werksauftritt der Japaner steht, fuhr Coldenhoff 2013 zu seinem ersten Sieg in der MX2-WM.

«Eine solche Entscheidung ist nie einfach, besonders wenn man sich zwischen zwei wirklich guten Teams entscheiden muss», gab Coldenhoff zu. «Mit Standing Construct habe ich die besten Ergebnisse meiner Karriere erzielt und ich war fünf Jahre im KTM-Umfeld, aber bei Yamaha hatte ich sehr früh das Gefühl, dass Yamaha man wirklich interessiert war. Sie machten mir ein gutes Angebot und ich schaute mir Werkstatt an und sah die gesamten Struktur. Mit ihren Möglichkeiten ist klar, dass sie zu den besten Teams im Fahrerlager gehören.»

«Ich fühlte mich bereit für eine Veränderung», erklärte der Niederländer weiter. «Yamaha ist ein sehr großes Team, nach ein paar Monaten sehe ich aber, dass jeder seinen Platz kennt. Michele Rinaldi ist auch beteiligt und die Werkstatt befindet sich in Südholland in Bergeijk, was auch gut für mich war.»

Das Team von Michele Rinaldi führte das Yamaha-Werksteam über 28 Jahre, 2020 übernahm Louis Vosters vom ehemaligen Wilvo-Team die Führung. Für Coldenhoff ist der Wechsel zu Yamaha dennoch ein Risiko, da er sich zum ersten Mal seit 2015 an ein japanisches Motorrad anpassen muss und auch die langjährige Beziehung mit KTM aufgibt.

«Ich kannte die KTM und GASGAS gut; ich wusste, wie sie sich verhalten würden», sagt er. «Natürlich ist Yamaha ein anderes Motorrad und reagiert anders. Ich brauche nur etwas Zeit, um mich darauf einzustellen.»

Coldenhoff wurde von Yamaha Motor Europe sowohl wegen seiner Wettbewerbsfähigkeit als auch wegen seines Instinkts, seiner Erfahrung und seinem Feingefühl mit einem 450er-Motorrad engagiert: Er fuhr zuvor MXGP mit Suzuki, KTM und GASGAS.

Auch wenn die Saison 2021 einen Monat später als gewöhnlich beginnen soll, weiß Coldenhoff, dass er schnell ein gutes Gefühl für die YZ450FM bekommen muss.

«Ich habe keine Tests durchgeführt, bevor ich die Entscheidung getroffen habe», so Coldenhoff. «Aber seit ich mit dem Team zusammenarbeite, hatte ich das Gefühl, dass sie das Bike so vorbereiten, wie ich es gerne hätte. Ich wusste, dass hinter dem Projekt durch Rinaldi und Yamaha Japan so viel know-how steht. Es wird funktionieren, es bestand kein Grund zur Sorge.»