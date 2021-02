Tim Gajser (Honda): Kein Vorsaisonrennen in Italien 18.02.2021 - 19:37 Von Thoralf Abgarjan

Motocross-WM MXGP © offroadproracing Die Vorsaisonrennen beginnen auf Sardinien

Wegen des späteren Starts der Motocross-WM in diesem Jahr wird Weltmeister Tim Gajser (Honda) nicht in Italien am Start stehen. Bestätigt ist das Debüt des neuen Beta-Werksteams mit Jeremy van Horebeek.