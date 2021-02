Henry Jacobi (Honda): Hände fühlen sich besser an

Der deutsche Motocross-MXGP-Fahrer Henry Jacobi (Honda) schuftet an seiner körperlichen Verfassung und hat positive Erkenntnisse gesammelt.

Henry Jacobi verbringt aktuell viel Zeit im Workshop der Martens-Honda-Truppe am Sitz im belgischen Lommel. Dort gibt es über der Werkstatt ein Appartement, das der 24-jährige Thüringer auch für sich nutzen darf. Tagsüber wird unter der Woche das Trainingsprogramm abgearbeitet.

Jacobi war zuletzt wieder in Südfrankreich beim Fahrtraining. Seine Begleiter waren dabei sein neuer Mechaniker des Martens-Teams und sein persönlicher Trainer Christoph Selent aus Düsseldorf. Jacobi fuhr in Südfrankreich ausschließlich auf teils harten Erdpisten, wo er mittlerweile wieder sehr gut in Schwung ist.

Wichtige zusätzliche Erkenntnis für den MXGP-Fahrer: «Die Hände fühlen sich jetzt schon viel besser an.» Jacobi hatte zuletzt beim ersten Camp in Südfrankreich noch Probleme mit angeschwollenen Händen und Blasenbildung auf Grund des harten Terrains.

Bei Henry Jacobi hat sich durch die Verpflichtung in der belgischen Martens-Honda-Truppe auch bei den Ausstattern einiges geändert. Der Deutsche fährt nun einen Helm von Scorpion, die Bekleidung kommt von der Marke K-Dub. Bei den Stiefeln setzt die Martens-Truppe auf die Sidi-Produkte. Teamchef Jacky Martens war deswegen sogar im Sidi-Werk in Italien zu Gast.