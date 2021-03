Jorge Prado (KTM): Schockmoment nach Sturz 15.03.2021 - 10:39 Von Johannes Orasche

Motocross-WM MXGP © Screenshot/Offroadproracing Prado stürzte beim Überholmanöver gegen Febvre © Screenshot/Offroadproracing Jorge Prado blieb angeschlagen liegen Zurück Weiter

Red Bull-KTM-Ass Jorge Prado versetzte in Mantova sein Team und die Motocross-Fans in Schrecken, als er nach einem Ausrutscher am Boden liegen blieb.