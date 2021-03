David Luongo spricht über den WM-Saisonstart im Mai

Am 23. Mai soll im niederländischen Oss die Motocross-WM beginnen, doch angesichts der weiterhin angespannten epidemiologischen Lage kann sich das derzeit kaum jemand vorstellen. David Luongo hofft nun auf Impfungen.

«Unser Ziel besteht weiterhin darin, dass wir die WM-Rennen in diesem Jahr wieder mit Publikumspräsenz durchführen», erklärte David Luongo, CEO von WM-Serienvermarkter 'Infront Moto Racing' im Editorial der letzten Ausgabe des MXGP-Mags.

Nach dem Stand der Dinge soll die WM am 23. Mai im niederländischen Oss beginnen. «Wir werden die Situation von Woche zu Woche genau beobachten und sind in ständigem Kontakt mit den Regierungsbehörden, Föderationen und den Organisatoren, um die Hygienemaßnahmen anzupassen und zu verbessern. Doch wir sind davon überzeugt, dass sich durch die weltweit angelaufene Impfkampagne die Situation in den nächsten Monaten stark verbessern wird. Diese Verbesserung wird uns in die Lage versetzen, das Personal im Paddock besser zu schützen und schließlich auch die Zuschauerpräsenz an der Strecke möglich zu machen.»

Weniger optimistisch klangen die Stimmen im Fahrerlager von Riola Sardo und Alghero, wo an den letzten beiden Wochenenden die ersten Runden der offenen italienischen Meisterschaften ausgetragen wurden. Fahrer und Teams beklagten unisono, dass die Saisonvorbereitung wegen der terminlichen Unsicherheiten nach wie vor problematisch ist. Einige Teams trainieren derzeit in Italien, Spanien oder Südfrankreich. Am kommenden Wochenende findet auf der WM-Strecke im lombardischen Mantova der dritte und letzte Lauf der italienischen Motocrossmeisterschaften statt. WM-

Protagonisten wie Tim Gajser, Jeffrey Herlings oder Jeremy Seewer haben bislang auf einen Start zu einem der Vorsaisonrennen verzichtet. Antonio Cairoli hat seine Teilnahme am kommenden Wochenende in Aussicht gestellt, aber bislang noch nicht bestätigt.