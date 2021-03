Romain Febvre (Kawasaki) gewinnt in Mantova

Mit seinem Sieg im MX1-Rennen des Finales zur offenen italienischen Meisterschaften gewann Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre auch die Gesamtwertung der Meisterschaften vor Jeremy van Horebeek (Beta).

3. und letzter Lauf der offenen italienischen Motocrossmeisterschaften in Mantova: Ivo Monticelli gewann den Start der MX1-Klasse vor Romain Febvre, während Prado nur auf P24 aus der ersten Runde kam und eine Aufholjagd starten musste. Prado erreichte am Ende Platz 6. Die beiden Kawasaki-Werksfahrer, Monticelli und Febvre, fuhren gleich zu Beginn des Rennens eine Lücke zum Rest des Feldes heraus. Febvre übernahm schließlich nach einigen Runden die Führung. Dahinter brachte sich Beta-Werksfahrer Jeremy van Horebeek in Stellung und machte in jeder Runde Meter gut.

3 Runden vor Schluss setzte van Horebeek zu einer Schlussattacke an und konnte Monticelli überholen. Romain Febvre erreichte er nicht mehr. Febvre gewann mit diesem Sieg die offene italienische Motocrossmeisterschaft der MX1-Klasse.

Der zweite Beta Werksfahrer, Jimmy Clochet, hatte nach einem weiten Sprung einen schlimmen Sturz und musste von der Strecke getragen werden. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen zur Zeit noch keine Informationen vor.

Ergebnis Italienische Meisterschaft Mantova MXGP:



1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Jeremy van Horebeek (B), Beta

3. Ivo Monticelli (I), Kawasaki

4. Alessandro Lupino (I), KTM

5. Tanel Leok (EST), Husqvarna

6. Jorge Prado (E), KTM

7. Tom Koch (D), KTM

8. Alvin Östlund (S), Yamaha

...

DNF: Jimmy Clochet (F), Beta

Endstand MX1:



1. Romain Febvre

2. Glenn Coldenhoff

3. Jeremy van Horebeek