Trentino: Triumph für Jeffrey Herlings (KTM), Koch P8

Mit einem hart erkämpften Sieg im zweiten Lauf gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den Großen Preis von Trentino und baute damit seine WM-Führung weiter aus. Tom Koch (KTM) erreichte Platz 8.

14. Lauf zur Motocross-WM, Großer Preis von Trentino: Sein Sieg im entscheidenden zweiten Lauf könnte für Jeffrey Herlings als einer der wichtigsten der Saison in Erinnerung bleiben. Nach dem Start befand sich 'The Bullet', der den ersten Lauf gewonnen hatte, außerhalb der Top-10 und schien zunächst in der Defensive zu sein. «Ich habe die Jungs an der Spitze davonfahren sehen. Febvre und Gajser lagen vor mir und drohten, sich abzusetzen. Das bedeutete für mich 'Go Time'. Ich musste zuerst einige Piloten überholen, um die Spitze zu erreichen. Das war ein hartes Stück Arbeit, aber ich habe es geschafft», erinnert sich Herlings.

Den 'holeshot' im zweiten Lauf gewann der deutsche Henry Jacobi (Honda), der den ersten Lauf vorzeitig beenden musste. Noch in der ersten Runde wurde der Thüringer von Romain Febvre (Kawasaki) und Glenn Coldenhoff (Yamaha) abgefangen. Schon in der ersten Kurve kam es zu einem Massensturz, in den Jorge Prado, Thomas Kjer Olsen, Brian Bogers, Pauls Jonass, Jeremy van Horebeek und Kevin Strijbos verwickelt waren.

Romain Febvre übernahm gleich zu Beginn des Rennens die Spitze und führte über die Distanz von 12 Runden vor Coldenhoff und Gajser. Herlings musste zunächst Brylyakov, Watson, Paturel und Jacobi überholen, bevor er Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) ins Visier nehmen konnte. Gajser, der von den zahlreichen slowenischen Fans rund um die Strecke angefeuert wurde, leistete erbitterten Widerstand, doch Herlings setzte sich in Runde 11 gegen den Slowenen durch und schloss die Lücke zum Spitzenduo Febvre-Coldenhoff. Coldenhoff übernahm in Runde 13 die Führung von Febvre, während Herlings Febvre attackierte und später auch überholte. Die Duelle Herlings gegen Gajser sowie Gajser gegen Coldenhoff waren die entscheidenden Zweikämpfe im WM-Titelkampf. Nachdem Herlings auf Rang 2 die Hackordnung wieder hergestellt hatte, ging es ums Prestige. Der Tagessieg wäre Herlings auch mit Platz 2 sicher gewesen. Aber Coldenhoff konnte 'The Bullet' noch 3 wichtige WM-Punkten abnehmen. Herlings legte sich seinen Landsmann zurecht und ging in Runde 17 in Führung. Damit beendete 'The Bullet' den Tag mit einem makellosen Doppelsieg.

Seinen Vorsprung in der WM-Tabelle gegenüber Febvre konnte er damit glatt verdoppeln. Herlings führt nach 14 von 18 absolvierten Läufen mit einem Vorsprung von 24 Punkten vor Febvre. Dritter ist weiterhin Tim Gajser mit 27 Punkten Rückstand. Der Titelverteidiger fand im zweiten Lauf von Trentino keinen Weg an Coldenhoff vorbei und musste sich am Ende mit Rang 3 begnügen.

Insgesamt war das Ergebnis des zweiten Laufs von Trentino aber trotzdem eine extrem knappe Kiste. Die Top-3 trennten wieder nur 2,2 Sekunden. Febvre, der in Moto-2 die meisten Führungsrunden absolviert hatte, gab am Ende frustriert auf und rollte als enttäuschter Vierter über die Ziellinie.

Auf dem Podium standen Herlings (1-1), Coldenhoff (5-2) und Gajser (4-3). Auch Gajser war ziemlich enttäuscht: «Hier ist das Überholen sehr schwierig. Ich war vielleicht etwas zu defensiv», grübelte der Slowene. «In den kommenden Rennen muss ich das verbessern und aggressiver fahren.»

Im Schatten der Ereignisse an der Spitze zeigte der deutsche Kosak KTM-Pilot Tom Koch, der den ersten Lauf bereits auf einem guten 11. Rang beendet hatte, in Moto-2 auf Platz 8 erneut eine erstaunlich gute Leistung. Koch verbesserte damit seine persönliche Bestmarke innerhalb eines Tages erneut. In der Grand-Prix-Wertung wurde er auf Gesamtrang 8 geführt und war damit der beste deutsche Starter in Italien. Koch konnte sein WM-Punktekonto von bisher 30 auf 53 Zähler aufbessern.

JM Honda Pilot Henry Jacobi schien sich nach seinem Blitzstart und dem 'holeshot' im zweiten Lauf ein Top-10-Resultat sichern zu können und rangierte 9 Runden lang auf Rang 6. In Runde 17 fiel er auf Platz 11 zurück. In der WM-Tabelle rangiert Jacobi mit 145 Zählern weiterhin auf Platz 15.

Lokalmatador Antonio Cairoli (KTM), der den ersten Lauf wegen Knieproblemen vorzeitig beenden musste, trat zu Moto-2 zwar an, beendete aber auch den zweiten Lauf in Runde 7 an der Box. Eine Nullrunde ausgerechnet in Trentino war für Cairoli eine besonders bittere Pille.

Bereits am kommenden Mittwoch geht es auf derselben Strecke in Pietramurata mit WM-Lauf 15 weiter.

Ergebnis Grand-Prix Of Trentino:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 5-2

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-3

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-5

6. Mathys Boisramé (F), Kawasaki, 9-9

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 6-12

8. Tom Koch (D), KTM, 11-8

9. Benoit Paturel (F), Honda, 14-6

10. Ben Watson (GB), Yamaha, 15-7

11. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 7-16

12. Alessandro Lupino (I), KTM, 10-15

13. Jorge Prado (E), KTM, 8-17

14. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 22 (DNF) -10

15. Henry Jacobi (D), Honda, 23 (DNF)-11

16. Brian Bogers (NL), GASGAS, 20-13

17. Shaun Simpson (GB), KTM, 19-14

18. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 12-22

19. Dylan Wright (CAN), Honda, 13-21

20. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 17-18

...

28. Antonio Cairoli (I), KTM, 31 (DNF)-28 (DNF)

WM-Stand nach WM-Runde 14 von 18:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 555

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 531, (-24)

3. Tim Gajser (SLO), Honda, 528, (-27)

4. Jorge Prado (E), KTM, 457, (-98)

5. Antonio Cairoli (I), KTM, 419, (-136)

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 411, (-144)

7. Pauls Jonass (LAT), GASGAS, 376, (-179)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 340, (-215)

9. Alessandro Lupino (I), KTM, 250, (-305)

10. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna, 239, (-316)

...

15. Henry Jacobi (D), Honda, 145, (-410)

...

17. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 119, (-436)

...

24. Tom Koch (D). KTM, 53, (-502)