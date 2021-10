Brian Hsu (KTM) startet in Trentino zur MX2-WM

Brian Hsu startet in Trentino in der MX2-WM

Überraschend erschien Brian Hsu (KTM) in der Starterliste der MX2-WM in Trentino. Nach der Verschiebung des Supercross Paris setzt sein Team nun auf WM-Präsenz. Später will Hsu in die USA wechseln.

Brian Hsu war eines der vielversprechendsten deutschen Motocrosstalente der letzten Jahre. Ungünstige Umstände, wie zum Beispiel der Ausstieg von Suzuki aus der WM und diverse Zerwürfnisse, von Teams bis zum ADAC, all das waren keine guten Rahmenbedingungen, das zweifellos vorhandene Talent weiter zu fördern und aufzubauen.

Hsus besondere Stärke ist Supercross. Doch wegen der Corona-Pandemie finden in Europa seit beinahe zwei Jahren keine Rennen mehr statt. Und ein Ende dieser Situation ist nicht in Sicht.

Die Corona-Neuinfektionen in Deutschland und in vielen anderen Regionen der Erde sind 2021 höher als sie 2020 waren. Am 21. Oktober 2020 wurden in Deutschland 7.595 Neuinfektionen gemeldet, am 21. Oktober 2021 sind es 16.077, also mehr als doppelt so viele wie vor einem Jahr.

Obwohl der größte Teil der Bevölkerung bereits doppelt geimpft ist, steigen die Zahlen der Corona-Todesfälle ebenfalls weiter an. In Kalenderwoche 38 des Vorjahres (Ende September) wurden dem RKI insgesamt 54 Corona-Todesfälle gemeldet. In Kalenderwoche 38 dieses Jahres sind es nach Angaben des RKI 358 Verstorbene. Das ist mehr als das Sechsfache verglichen mit dem Vorjahr.

Dass es in Europa zu einem unbestimmten Zeitpunkt wieder Supercross-Serien geben wird, ist nicht zu erwarten und war für Hsu keine Option mehr. Das Supercross Paris wurde auf den 27. November verschoben. Gemeinsam mit dem Team entschied er sich zur Teilnahme an den MX2-WM-Läufen in Trentino. «Als die Absage der SX-Rennen kam, haben wir uns mit meinen neuen Partnern entschieden, einige WM-Rennen zu fahren», erklärte Hsu.

Der 23-Jährige hat keine zu hohen Erwartungen in Hinblick auf seine Konkurrenzfähigkeit. «Ich habe mich in letzter Zeit auf Supercross konzentriert, aber wegen der Covid-Pandemie konnte ich meine Ziele leider nicht verwirklichen. Damit fehlte die Zeit, mich auf Outdoor-Rennen vorzubereiten. Ich werde in Trentino eine Standard-KTM fahren, auf der ich mich aber sehr wohlfühle.»

Das Thema USA ist für Hsu auch noch nicht vom Tisch. «Wir werden versuchen, mit meinen neuen italienischen Sponsoren in die USA zu gehen, aber es gibt noch ein paar Hürden zu nehmen» erklärte Hsu.