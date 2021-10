Trentino: Herlings und Vialle vorn, Koch P11

Die Hauptprotagonisten der WM lieferten sich im ersten Lauf zum Großen Preis von Trentino einen spannenden Kampf. Jeffrey Herlings (MXGP) und Tom Vialle (MX2) liegen vorn. Tom Koch (Kosak KTM) erreichte Rang 11.

14. Lauf zur Motocross-WM in Pietramurata (Italien), Grand-Prix Of Trentino: Dank eines clever eingeteilten Rennens gewann Red Bull KTM Werksfahrer und WM-Leader Jeffrey Herlings den ersten MXGP-Wertungslauf bei strahlendem Sonnenschein in den Bergen der Dolomiten. Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer aus der Schweiz qualifizierte sich am Vormittag für die Pole-Position und gewann nach dem Start zum ersten Lauf auch den 'holeshot' vor seinem britischen Teamkollegen Ben Watson. Watson stürzte allerdings bereits in der ersten Runde.

WM-Leader Jeffrey Herlings startete auf P4 gut und setzte sich in der Anfangsphase gegen seinen WM-Widersacher Romain Febvre (Kawasaki) durch. Febvre, der in der WM-Tabelle 12 Punkte hinter Herlings liegt, wusste, dass es bei diesem Duell um nichts weniger als die WM 2021 geht.

Zunächst führte Seewer und blieb wie ein Schweizer Uhrwerk fehlerfrei. In Runde 11 von 20 attackierte Herlings den Führenden und ging innen am Schweizer vorbei. 'The Bullet' konnte danach das Rennen von der Spitze aus kontrollieren. Am Ende des ersten Wertungslaufs entbrannte ein Vierkampf. Febvre kämpfte gegen Seewer und setzte mehrfach zum Überholen an, doch der Schweizer fuhr Kampflinie und hielt den Franzosen hinter sich. Gajser attackierte auf Rang 4 seinerseits Febvre, doch auch er fand keine Möglichkeit zum Überholen. Am Ende trennten die Top-4 nur 4 Sekunden. Herlings gewann vor Seewer, Febvre und Gajser.

Red Bull KTM Werksfahrer Antonio Cairoli musste das Rennen bereits in der ersten Runde an der Box aufgeben. Er hatte sich das Bein verdreht. Ob der Sizilianer zum zweiten Lauf antreten kann, ist noch ungewiss.

Auch Cairolis spanischer Teamkollege Jorge Prado stürzte in Runde 15 heftig nach einem Bergabsprung und fiel von P5 auf P8 zurück.

Eine beeindruckende Leistung zeigte Tom Koch (Kosak KTM): Nach mäßigem Start kam der Thüringer auf Platz 18 aus der ersten Runde und kämpfte sich auf P11 nach vorne, was zugleich sein bestes Karriereergebnis markiert. Zu einer Top-10-Platzierung fehlten ihm am Ende nur 5,8 Sekunden.

Henry Jacobi (Honda) startete außerhalb der Punkteränge, kämpfte sich auf P17 vor, musste aber das Rennen in Runde 13 beenden.

Ergebnis Grand-Prix Of Trentino, MXGP, Lauf 1:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

6. Pauls Jonass (LAT), GASGAS

7. Thomas Kjer Olsen (DK), Husqvarna

8. Jorge Prado (E), KTM

9. Mathys Boisramé (F), Kawasaki

10. Alessandro Lupino (I), KTM

11. Tom Koch (D), KTM

12. Jeremy van Horebeek (B), Beta

13. Dylan Wright (CAN), Honda

14. Benoit Paturel (F), Honda

15. Ben Watson (GBR), Yamaha

16. Kevin Strijbos (B), Yamaha

17. Arnaud Tonus (CH), Yamaha

18. José Butron (E), KTM

19. Shaun Simpson (GB), KTM

20. Brian Bogers (NL), GASGAS

21. Brent van Doninck (BEL), Yamaha

22. (DNF) Valentin Guillod (CH), Yamaha

23. (DNF) Henry Jacobi (D), Honda

24. (DNF) David Philippaerts (I), Yamaha

...

31. (DNF) Antonio Cairoli (I), KTM

DNS:Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

MX2: Vialle mit überzeugender Leistung



Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der französische Titelverteidiger Tom Vialle den ersten Lauf der MX2-Klasse. Polesetter Jago Geerts kämpfte sich in der letzten Runde am gut aufgelegten schwedischen GASGAS-Werksfahrer Isak Gifting vorbei auf Rang 2. WM-Leader Maxime Renaux (Yamaha) hatte keinen guten Start in den ersten Lauf und kämpfte sich von P18 aus bis auf Rang 6 nach vorn. Auch René Hofer musste sich nach mäßigem Start aus dem Mittelfeld aus durchs Feld kämpfen und erreichte Am Ende P8.

Simon Längenfelder (GASGAS), der sich mit einer ausgezeichneten Trainingszeit auf Rang 6 qualifizierte, verpasste den Start, begann das Rennen außerhalb der Punkteränge und betrieb auf P14 Schadensbegrenzung. Brian Hsu (KTM) verpasste bei seinem MX2-WM-Comeback auf Rang 21 die Punkteränge knapp.

Grand-Prix Of Trentino, MX2, Lauf 1:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Jago Geerts (BEL), Yamaha

3. Isak Gifting (S), GASGAS

4. Ruben Fernandez (E), Honda

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

6. Maxime Renaux (F), Yamaha

7. Jed Beaton (AUS), Husqvarna

8. René Hofer (A), KTM

9. Stephen Rubini (FRA), Honda

10. Conrad Mewse (GB), KTM

11. Andrea Adamo (I), GASGAS

12. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

13. Tom Gyon (F), KTM

14. Simon Längenfelder (D), GASGAS

15. Hakon Fredriksen (NOR), Yamaha

16. Glen Meier (DK), KTM

17. Todd Wilson (AUS), Kawasaki

18. Mattia Guadagnini (I), KTM

19. Gianluca Facchetti (I), KTM

20. Mike Gwerder (CH), KTM

21. Brian Hsu (H), KTM

...

24. Michael Sandner (A), KTM

...

33. (DNF) Thibault Benistant (FRA), Yamaha

34. (DNF) Marnique Appelt (D), KTM

...

35. (DNF) Paul Haberland (D), Honda