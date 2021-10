Saisonaus für Roan van de Moosdijk (Kawasaki)

Der niederländische F&H Kawasaki-Pilot Roan van de Moosdijk wird für den Rest der Saison ausfallen. Der Kahnbeinbruch, den er sich beim WM-Lauf in Loket zugezogen hatte, ist noch nicht gut verheilt.

Der Niederländer galt vor Saisonbeginn als einer der MX2-Titelfavoriten. Noch vor WM-Runde 2 krachte van de Moosdijk auf der Strecke in Lelystad (NL) im Training mit Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle frontal im 3. Gang Vollgas zusammen. Vialle verletzte sich an der Hand und musste 3 Grands-Prix aussitzen. Van de Moosdijk konnte die WM fortsetzen, zumindest bis zum 5. WM-Lauf in Loket. Zu diesem Zeitpunkt rangierte er mit 22 Punkten Rückstand zur Spitze auf WM-Rang 5.

Im zweiten Lauf von Loket stürzte der 21-Jährige und brach sich das Kahnbein. Nach der OP fiel er für 4 WM-Läufe aus. Im September gab er sein Comeback in Riola Sardo auf Sardinien und startete eine Woche später beim Motocross der Nationen in Mantova, wo er mit der hoch favorisierten niederländischen Mannschaft den zweiten Platz erkämpfte.

«Ich bin nach meiner Verletzung so schnell wie möglich auf die Rennstrecke zurückgekehrt, auch um mein Land beim MXoN zu vertreten», erklärte der Niederländer. «Mit dem engen Kalender gibt es nun aber kaum eine Chance, die Hand richtig auszukurieren. Ich hatte ständig Schmerzen. Der Arzt hat mir nun empfohlen, die Hand richtig ausheilen zu lassen und mich auf die nächste Saison zu konzentrieren.»