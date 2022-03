Thomas Kjer Olsen (KTM) fällt nach Crash verletzt aus

Bei seinem Crash im zweiten MXGP-Lauf in Argentinien zog sich Thomas Kjer Olsen eine Handverletzung zu und musste das Rennen vorzeitig beenden. In Agueda wird der DIGA-Procross-Pilot nicht starten.

Der dänische DIGA-Procross-KTM-Pilot Thomas Kjer Olsen wird am kommenden Wochenende in Agueda (Portugal) nicht am Start stehen können. Olsen kollidierte im zweiten MXGP-Lauf von Argentinien während eines Sprungs mit einem anderen Fahrer und musste das Rennen nach 2 Runden aufgeben, nachdem er im ersten Lauf einen guten 5. Platz erreicht hatte.

«Ich habe diese Woche versucht zu fahren, aber die Schmerzen in meiner Hand waren einfach zu groß», kommentierte Olsen die Situation. «Ich hoffe, dass ich schnell wieder ins volle Training zurückkehren und an meine Leistung der letzten Wochen anknüpfen kann.» Olsen rangiert nach 3 WM-Runden mit 73 Punkten auf Tabellenrang 7.

Der französische SR Honda-Pilot Benoit Paturel wird in Agueda erstmals in dieser Saison an einem WM-Lauf teilnehmen. Paturel hatte sich vor dem Saisonstart verletzt.

In der MX2-Klasse gibt es ebenfalls Veränderungen im Teilnehmerfeld: Isak Giftig, der erst letzte Woche am Schlüsselbein operiert wurde, will in Agueda starten. Liam Everts trainiert bereits wieder auf dem Motorrad. Er wird in Agueda aber noch fehlen. Seine Rückkehr ist für den 6. WM-Lauf in Kegums am 24. April angekündigt. In Agueda werden Thibault Benistant, Tom Guyon und Emil Weckman wieder starten können.