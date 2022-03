Jeremy Seewer: Heftiger Crash im Maradona-Look

Der schweizer Yamaha-MXGP-Werksfahrer Jeremy Seewer spricht über den mitreißenden Argentinien-Grand Prix und sein Pech im zweiten Durchgang.

Jeremy Seewer hat bei den beiden ersten drei Events der Motocross-WM 94 Punkte gesammelt. Der 27-jährige Bülacher belegt damit aktuell Rang 4 in der WM-Zwischentabelle. Der Rückstand auf den WM-Leader Tim Gajser (HRC Honda) beträgt jedoch bereits 47 Zähler.

In Argentinien lief Lauf 1 mit P3 durchaus nach Wunsch. Im zweiten Rennen fabrizierte Seewer einen heftigen Abflug an einem Sprung, als er mit Thomas Kjer Olsen kollidierte. Später musste der Schweizer nach einem weiteren Crash aufgeben. «Es war ein bittersüßes Wochenende», stellt Seewer fest.

«Ich habe mich auf der Piste in Bariloche gut gefühlt, es war auch cool, vor den argentinischen Fans zu fahren. Sie haben uns super unterstützt, was nach den letzten Jahren wirklich stark zu spüren war. Die Energiesteigerung ist wirklich besonders», schilderte Seewer, der eigens ein Trikot in den Farben der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft trug, inklusive Maradona-Schriftzug auf der Hose.

«Alles lief gut bis zu Lauf 2. Ich hatte leider einen heftigen Abflug und später bin ich nochmals gestürzt», fasst Seewer zusammen. «Ich konnte nicht mehr weiterfahren. Das war natürlich enttäuschend. Aber wir müssen auf die positiven Dinge schauen, versuchen uns zu erholen, zurück zu kommen und dann wieder um das Podium zu kämpfen.»

Interessant: Bestplatzierter Fahrer der Yamaha-Werks-Asse in der WM ist im Moment Rookie und MX2-Weltmeister Maxime Renaux (21), der in Argentinien in Lauf 1 den drängenden Tim Gajser hinter sich halten und das Rennen gewinnen konnte.

Ergebnis MXGP of Argentina:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-1

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 1-2

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 4-4

4. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 6-5

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-6

6. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 7-7

7. Ruben Fernandez (E), Honda, 15-3

8. Mitchell Evans (AUS), Honda, 10-8

9. Jordi Tixier (F), KTM, 9-9

10. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 3-23/DNF

11. Henry Jacobi (D), Honda, 11-12

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 14-10

13. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 13-11

14. Alberto Forato (I), GASGAS, 12-13

15. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 5-27/DNF

WM-Stand nach Runde 3:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 141

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 124, (-17)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 118, (-23)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 94, (-47)

5. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 76, (-65)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 74, (-67)

7. Thomas Kjer Olsen (DK), KTM, 73, (-68)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 71, (-70)

9. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 58, (-83)

10. Alberto Forato (I), GASGAS, 58, (-83)

11. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 57, (-84)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 51, (-90)

13. Jordi Tixier (F), KTM, 47, (-94)

14. Henry Jacobi (D), Honda, 45, (-96)

15. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 42, (-99)

...

20. Tom Koch (D), KTM, 12, (-129)

21. Alessandro Lupino (I), Beta, 11, (-130)