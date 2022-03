Isak Gifting (KTM) nach Crash: Schlüsselbeinbruch

Trotz Crash und Ausfall im zweiten MX2-Lauf in Argentinien wurde Isak Gifting auf Gesamtrang 12 gewertet, da nicht alle WM-Punkte vergeben werden konnten. Gifting brach sich das Schlüsselbein und wurde bereits operiert.

Der zweite MX2-Lauf in Argentinien musste nach einem schweren Crash von Gianluca Facchetti (KTM) mit roter Flagge abgebrochen und neu gestartet werden. Aber auch nach dem Neustart gab es Zwischenfälle. Der schwedische Hitachi-KTM-Pilot Gifting stürzte in der ersten Runde und brach sich dabei das Schlüsselbein.

Nach seiner Rückkehr aus Argentinien wurde Gifting bereits operiert. «Die OP ist gut verlaufen», kommentierte er seinen Zustand. «Ich werde jetzt versuchen, so schnell wie möglich zurückzukommen!»

Gifting lag nach den ersten 3 Rennen der Saison 2022 solide im Bereich der Top-10. Den ersten MX2-Lauf in Argentinien beendete er auf Rang 7. Trotz seines Ausfalls in der ersten Runde des zweiten Laufs wurde er noch auf Rang 15 gewertet und erhielt dafür 6 WM-Punkte. In der Grand-Prix-Wertung wurde er sogar noch Zwölfter. Zur Erinnerung: Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl konnten in Argentinien nicht alle WM-Punkte vergeben werden.

Nach 3 absolvierten Rennen hat Gifting nun 67 Punkte auf seinem Konto und rangiert mit 70 Punkten Rückstand zu Tabellenführer Jago Geerts auf Rang 10.

WM-Stand nach WM-Runde 3:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 137

2. Tom Vialle (F), KTM, 111, (-26)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 110, (-27)

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 92, (-45)

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 85, (-52)

6. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 81, (-56)

7. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 78, (-59)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 78, (-59)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 69, (-68)

10. Isak Gifting (S), KTM, 67, (-70)