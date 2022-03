Mikkel Haarup (Kawasaki): Ein neuer Faktor

Der Däne Mikkel Haarup (DRT Kawasaki) hat sich mit einem Podestplatz in Argentinien in den Kreis der Top-Asse der Motocross-MX2-Kategorie gehievt.

Mit Mikkel Haarup (20) hat Kawasaki im Motocross wieder einen starken MX2-Fahrer, der auch jederzeit für Podiumsplätze gut ist. Haarup, der für 2022 von der niederländischen F&H-Kawasaki-Truppe zum Team von Steve Dixon gewechselt hat, zeigt starke, saubere Rennen und sehr effiziente Fahrweise.

Höhepunkt war bisher der dritte Tagesrang am Sonntag beim argentinischen Grand Prix hinter den WM-Kandidaten Jago Geerts (Yamaha) und Tagessieger Tom Vialle (Red Bull-KTM). Es war Haarups zweites GP-Podium nach Matterley Basin 2020. Dabei lief es gar nicht so glatt: Im ersten Rennen von Neuquen fightete sich der Blondschopf nach einem kleinen Sturz in der Anfangsphase noch von P12 auf den vierten Rang.

Im zweiten Rennen war Haarup dann Dritter. «Ich habe schon am Samstag gespürt, dass ich auf der Piste einen guten Flow habe. Wie in den Wochen zuvor habe ich mich in jeder Session gesteigert», freut er sich. «Nach P4 im Qualifying wusste ich auch, dass meine Pace stimmt und für das Podium reichen könnte, aber ich wollte es nicht zu sehr herbeireden und als sicher nehmen. Ich habe wirklich hart Druck gemacht.»

Haarup weiter: «Mir sind einige gute Überholmanöver gelungen in beiden Läufen, aber ich habe mir das Leben im ersten Rennen selbst schwer gemacht, als ich auf P5 ausgerutscht bin und dann von P12 nach vorne fahren musste. Ich habe mich aber zwischen den Rennen gut erholt und konnte dann wieder Druck machen im zweiten Rennen. Ich bin happy – nicht nur für mich, sondern für alle Leute um mich und das gesamte Team.»

MX2-Ergebnis Grand Prix of Argentina:

1. Tom Vialle (F), KTM, 2-1

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-2

3. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 5-3

4. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 3-4

5. Conrad Mewse (GB), KTM, 6-9

6. Stephen Rubini (F), Honda, 8-8

7. Andrea Adamo (I), GASGAS, 11-6

8. Jeremy Sydow (D), KTM, 10-7

9. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 13-5

10. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 5-13

11. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 12-10

12. Isak Gifting (S), KTM, 7-15

…

16. Gianluca Fachetti (I), KTM, 9-DNS

17. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 17-DNS

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

WM-Stand nach WM-Runde 3:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 137

2. Tom Vialle (F), KTM, 111, (-26)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 110, (-27)

4. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 92, (-45)

5. Andrea Adamo (I), GASGAS, 85, (-52)

6. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 81, (-56)

7. Kay de Wolf (NLK), Husqvarna, 78, (-59)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 78, (-59)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 69, (-68)

10. Isak Gifting (S), KTM, 67, (-70)

11. Conrad Mewse (GB), KTM, 65, (-72)

12. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 59, (-78)

13. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 55, (-82)

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 51, (-86)

…

23. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-130)