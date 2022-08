Romain Febvre (Kawasaki): Probleme am Startgatter

Frankreichs Kawasaki-Star Romain Febvre klagte beim Event der Motocross-WM MXGP 2022 im schwedischen Uddevalla über Probleme mit dem Startgatter.

Romain Febvre musste sich beim schwedischen Grand Prix auf der Traditionspiste von Uddevalla mit den Platzierungen 6 und 3 zufriedengeben. Der 30-jährige Franzose aus dem Kawasaki-Werksteam hatte dabei mit eher ungewöhnlichen Problemen zu kämpfen.

«Es war ein wenig hart an diesem Wochenende», bekannte der Driftkünstler aus Epinal. Zu seinen Schwierigkeiten sagt er: «Schon am Samstag hatte ich Probleme am Start. Einige Elemente des Gatters haben sich bereits vor dem Fallen bewegt. Ich habe dann mein Gatter-Abschnitt nicht einschätzen können. Das war auch in Lauf 1 so. Zum Glück ist mir im ersten Lauf eine ausgezeichnete Startrunde gelungen. Es war dann auch sehr schwer zu überholen.»

Tatsächlich gab es im Spitzenfeld kaum Manöver. Beweis dafür war in Uddevalla auch der zweite Durchgang, in dem Grand Prix-Sieger Jeremy Seewer (Yamaha), WM-Leader Tim Gajser (Honda) und Febvre von der Anfangsphase bis zum Ende hintereinander fuhren. Febvre konnte Gajser zwischenzeitlich bedrängen, für ein Manöver gab es aber keine Möglichkeit.

Febvre belegt in der WM-Tabelle trotz seines langen Ausfalls aktuell bereits Rang 18 – hat 147 Punkte gesammelt. Bei den kommenden drei Meetings ist noch Raum für eine Verbesserung. Die vor ihm platzierten Jed Beaton (F&H Kawasaki) und der Deutsche Henry Jacobi (JM-Honda) haben nur ein Guthaben von 20 bzw. 40 Punkten auf den Kawasaki-Werksfahrer.

Ergebnis MXGP, Uddevalla

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-2

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-3

5. Jorge Prado (E), GASGAS, 5-6

6. Mitchell Evans (AUS), Honda, 10-4

7. Brent van Doninck (B), Yamaha, 8-9

8. Maxime Renaux (F), Yamaha, 1-33 (DNF)

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 11-10

10. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 9-12

11. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 15-8

12. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 7-16

13. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 16-11

14. Ben Watson (GB), Kawasaki, 13-14

15. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 29-7

16. Ruben Fernandez (E), Honda, 17-13

17. Jordi Tixier (F), KTM, 14-17

18. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 12-21

19. Tom Koch (D), KTM, 23-15

20. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 19-18

21. Jere Haarvisto (FIN), KTM, 18-31

22. Ivo Monticelli (I), Honda, 22-19

23. Alvin Östlund (S), Yamaha, 31-20

24. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 20-29

25. Eddie Hjjortmarker (S), KTM, 25-22

26. Benoit Paturel (F), Honda, 26-23

27. Conrad Mewse (GB), KTM, 24-24

28. Anton Nordström Graaf (S), Yamaha, 21-25

29. Emil Jonrup (S), KTM, 28-26

30. Emil Berggren (S), Husqvarna, 30-27

31. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 27-28

32. Danne Karlsson (S), Husqvarna, 32-30

33. Henry Jacobi (D), Honda, 33 (DNF) -32 (DNF)

…

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Adam Sterry (GB), KTM

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 15:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 645

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 530, (-115)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 496, (-149)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 478, (-167)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 466, (-179)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 354, (-291)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 351, (-294)

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 326, (-319)

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 306, (-339)

10. Mitchell Evans (AUS), Honda, 264, (-381)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 254, (-391)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 243, (-402)

13. Brent van Doninck (B), Yamaha, 206, (-439)

14. Alberto Forato (I), GASGAS, 204, (-441)

15. Jordi Tixier (F), KTM, 197, (-448)

16. Henry Jacobi (D), Honda, 187, (-458)

17. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 167, (-478)

18. Romain Febvre (F), Kawasaki, 147, (-498)

...

21. Tom Koch (D), KTM, 75, (-570)