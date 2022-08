Uddevalla MXGP: Alle drei Yamaha-Werksfahrer vorn

Der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux gewann den ersten Lauf von Uddevalla (Schweden) vor seinen beiden Teamkollegen Jeremy Seewer und Glenn Coldenhoff. Henry Jacobi fiel aus.

Nach durchwachsenen Leistungen im Qualifikationsrennen nahm das Yamaha-Werksteam Setup-Änderungen vor, die sich im ersten Wertungslauf der MXGP-Klasse im schwedischen Uddevalla prompt bezahlt gemacht haben. Yamaha feierte mit Renaux, Seewer und Coldenhoff gleich einen Dreifach-Erfolg.

Den Holeshot gewann aber zunächst der erneut gut aufgelegte Hostettler Yamaha Pilot Valentin Guillod aus der Schweiz, der über die gesamte Renndistanz auch in der Spitzengruppe mitmischen konnte. Erst in der letzten Runde geriet er wenige Meter vor dem Ziel in Probleme, nachdem ihn Romain Febvre im Kampf um Platz 6 überholt hatte. Guillod wollte einen Konter platzieren, kam von der Strecke ab, landete in einem Drainagegraben und fiel auf P9 zurück.

An der Spitze zog das Yamaha-Trio mit Renaux, Seewer und Coldenhoff seine Runden. Eine Zeit lang wollte Seewer nach der Spitze greifen, aber er fand am Ende keinen Weg vorbei. Renaux gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 1,1 Sekunden.

Polesetter Mitchell Evans stürzte bereits in der ersten Runde und musste vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten. Der Australier erreichte noch P10. Tim Gajser (Honda) haderte mit den Nachwirkungen seines gestrigen Crashs im Zeittraining. Der WM-Leader begnügte sich mit Rang 4.

Henry Jacobi musste seine Honda bereits in der ersten Runde abstellen. Was genau dem Thüringer passierte, war nicht zu erkennen. Auch Calvin Vlaanderen (Yamaha) fiel nach der Hälfte des Rennens aus. Tom Koch (Kosak KTM) rangierte zunächst in den Punkterängen, fiel dann aber vermutlich durch einen Fehler auf Rang 23 zurück.

Ergebnis MXGP, Lauf 1, Uddevalla

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Jorge Prado (E), GASGAS

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

8. Brent van Doninck (B), Yamaha

9. Valentin Guillod (CH), Yamaha

10. Mitchell Evans (AUS), Honda

11. Alberto Forato (I), GASGAS

12. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

13. Ben Watson (GB), Kawasaki

14. Jordi Tixier (F), KTM

15. Brian Bogers (NL), Husqvarna

16. Jeremy van Horebeek (B), Beta

17. Ruben Fernandez (E), Honda

18. Jere Haarvisto (FIN), KTM

19. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

20. Kevin Brumann (CH), Yamaha

21. Anton Nordström Graaf (S), Yamaha

22. Ivo Monticelli (I), Honda

23. Tom Koch (D), KTM

24. Conrad Mewse (GB), KTM

25. Eddie Hjjortmarker (S), KTM

26. Benoit Paturel (F), Honda

27. Hardi Roosiorg (EST), KTM

28. Emil Jonrup (S), KTM

29. (DNF) Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

30. (DNF) Emil Berggren (S), Husqvarna

31. (DNF) Alvin Östlund (S), Yamaha

32. (DNF) Danne Karlsson (S), Husqvarna

33. (DNF) Henry Jacobi (D), Honda

…

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Adam Sterry (GB), KTM