Henry Jacobi (Honda): Startkollision mit Guadagnini

Durch eine Verkettung einiger unglücklicher Umstände blieb der deutsche MXGP-Motocrosser Henry Jacobi aus dem JM Honda Team im schwedischen Uddevalla ohne Punkte.

Nach dem starken Wochenende im tiefen Sand von Lommel musste Henry Jacobi in Schweden am Sonntag einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Der Thüringer musste in beiden Läufen der Klasse MXGP ohne Punkte aufgeben. Im ersten Rennen war Jacobi nach dem Start in den Top-10 zu finden.

Doch eine Kollision mit einem Gegner zwang den Deutschen früh zur Aufgabe. Jacobi hatte sich beim Kontakt in Kurve 2 mit einem am Boden liegenden Motorrad den Auspuff an seiner Honda so sehr beschädigt, dass ein Weiterfahren nicht möglich war. Der Auspuff an Jacobis 450er-Honda war im Bereich der Krümmung völlig zusammengestaucht.

Im zweiten Rennen war der Auftritt des 25-Jährigen erneut nach nur fünf Runden zu Ende. Jacobi kollidierte diesmal bereits am Start mit Mattia Guadagnini (Red Bull-GASGAS) und touchierte in Kurve 1 seitlich einen Werbebanner. Nach einem Sprung landete der Mann aus Bad Sulza dann im Flachen und gab mit Schmerzen auf.

«Henry konnte nach der Kollision leider nicht mehr weiterfahren, weil sein Auspuff dabei stark beschädigt wurde», fasst Honda-Europa-Manager Gordon Crockard zusammen. «Dann in Lauf 2 war sein Rennen ebenfalls nach einem Sturz beendet.»

Bitterer Beigeschmack des Schweden-Wochenendes: Jacobi hat in der WM-Tabelle der Klasse MXGP mit einem Schlag drei Positionen eingebüßt und belegt nur vor dem Event im finnischen Hyvinkää Rang 16.

Ergebnis MXGP, Uddevalla (7. August):



1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 2-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 4-2

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-5

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-3

5. Jorge Prado (E), GASGAS, 5-6

6. Mitchell Evans (AUS), Honda, 10-4

7. Brent van Doninck (B), Yamaha, 8-9

8. Maxime Renaux (F), Yamaha, 1-33 (DNF)

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 11-10

10. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 9-12

11. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 15-8

12. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 7-16

13. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 16-11

14. Ben Watson (GB), Kawasaki, 13-14

15. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 29-7

16. Ruben Fernandez (E), Honda, 17-13

17. Jordi Tixier (F), KTM, 14-17

18. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 12-21

19. Tom Koch (D), KTM, 23-15

20. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 19-18

21. Jere Haarvisto (FIN), KTM, 18-31

22. Ivo Monticelli (I), Honda, 22-19

23. Alvin Östlund (S), Yamaha, 31-20

24. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 20-29

25. Eddie Hjjortmarker (S), KTM, 25-22

26. Benoit Paturel (F), Honda, 26-23

27. Conrad Mewse (GB), KTM, 24-24

28. Anton Nordström Graaf (S), Yamaha, 21-25

29. Emil Jonrup (S), KTM, 28-26

30. Emil Berggren (S), Husqvarna, 30-27

31. Hardi Roosiorg (EST), KTM, 27-28

32. Danne Karlsson (S), Husqvarna, 32-30

33. Henry Jacobi (D), Honda, 33 (DNF) -32 (DNF)

…

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 15:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 645

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 530, (-115)

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 496, (-149)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 478, (-167)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 466, (-179)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 354, (-291)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 351, (-294)

8. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 326, (-319)

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 306, (-339)

10. Mitchell Evans (AUS), Honda, 264, (-381)

11. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 254, (-391)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 243, (-402)

13. Brent van Doninck (B), Yamaha, 206, (-439)

14. Alberto Forato (I), GASGAS, 204, (-441)

15. Jordi Tixier (F), KTM, 197, (-448)

16. Henry Jacobi (D), Honda, 187, (-458)

17. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 167, (-478)

18. Romain Febvre (F), Kawasaki, 147, (-498)

...

21. Tom Koch (D), KTM, 75, (-570)