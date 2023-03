Vor WM-Start: Herlings und van Doninck vorn

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings hielt sich beim letzten Vorsaisonrennen im französischen Lacapelle Marival schadlos und gewann mit einem Doppelsieg. In Lierop fuhr Brent van Doninck (Honda) erneut stark.

Eine Woche vor dem Auftakt der Motocross-WM in Argentinien traten einige WM-Protagonisten zu den letzten Vorsaisonrennen an. In Lacapelle Marival gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings standesgemäß beide Läufe. Der andere WM-Teilnehmer, Valentin Guillod (Honda) aus der Schweiz, beendete den Tag mit einem 3-4-Resultat auf Rang 3 der Tageswertung hinter dem 33-jährigen Evergreen Greg Aranda (Yamaha, 2-2), der seine gute Form bestätigte, die er schon beim diesjährigen Supercross in Dortmund unter Beweis stellte.

Ergebnis Lacapelle (F), MX1):

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Gregory Aranda (F), Yamaha, 2-2

3. Valentin Guillod (F), Honda, 3-4

4. Mathys Boisramé (F), Husqvarna, 5-3

Ergebnis Lacapelle (F), MX2:

1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Pierre Coupillon (F), KTM, 3-2

3. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 2-5

Der belgische JM-Honda-Neuzugang Brent van Doninck, der schon vor Wochenfrist im Hawkstone Park auf dem zweiten Podiumsplatz stand, unterstrich seine gute Form auch im niederländischen Lierop. Er gewann die Tageswertung mit einem 1-2-Resultat vor den beiden Standing Construct Honda Piloten Pauls Jonass und Brian Bogers. Der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi wurde Gesamt-Vierter vor Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre.

Vorsaisonrennen geben zwar eine grobe Orientierung, aber wer in der WM tatsächlich das Sagen haben wird, werden wir erst am kommenden Wochenende sehen, wenn die Karten endgültig aufgedeckt werden.

Ergebnis Lierop, MX1:

1. Brent van Doninck (B), Honda, 1-2

2. Pauls Jonass (LT), Honda, 5-1

3. Brian Bogers (NL), Honda, 2-4

4. Henry Jacobi (D), KTM, 7-3

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-7

6. Max Nagl (D), Honda, 4-10

7. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 11-6

Ergebnis Lierop, MX2:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-1

2. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 2-2

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-3