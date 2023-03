Jorge Prado (GASGAS) startet am Sonntag in Lierop

Während Jeffrey Herlings kommendes Wochenende in Frankreich beim Frühjahrs-Cross in Lacapelle Marival antritt, entschied sich Red Bull-GASGAS-Ass Jorge Prado noch für einen Einsatz beim stark besetzten Meeting in Lierop.

Jorge Prado (GASGAS) stieg am vergangenen Wochenende in seiner Heimatstadt Lugo in die Vorsaison-Rennen ein und musste sich die Laufsiege mit seinem Landsmann Ruben Fernandez (Honda) teilen.

Interessant: Die Piste in Lugo hatte sowohl vom Untergrund als auch von der Streckenführung her erstaunliche Parallelen mit der Strecke in Bariloche in Argentinien, wo am 12. März die WM-Saison gestartet wird.

Nun meldete sich Prado etwas überraschend auch für das internationale Motocross auf der ehemaligen Grand Prix-Piste in Lierop am kommenden Wochenende an. In Lierop wird der Spanier auf starke Konkurrenz treffen. Der Club MAC Lierop organisiert auf der Sandpiste nach einiger Zeit Pause wieder ein großes Event.

Interessant: In Lierop werden auch die beiden Standing Construct-Asse Pauls Jonass und Brian Bogers auf Honda am Start sein. Für Bogers ist der Event ein Heimspiel. Auch Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre wird in Lierop fahren und verzichtet somit auf einen Heim-Auftritt in Lacapelle.

Dazu wird das Rennen in Lierop auch aus deutschsprachiger Sicht interessant: Neben Henry Jacobi auf der Sarholz-KTM fährt auch Routinier Max Nagl wieder einmal gegen einige Top-Asse der MXGP-Serie. Für Nagl wird es der erste große Auftritt mit der KMP-Honda.

Auch Jacobis Nachfolger beim JM-Honda-Team von Jacky Martens, Brent van Doninck wird in Lierop fahren. Der Belgier war zuletzt in Hawkstone Park im Stande, mit Febvre, Glenn Coldenhoff und Jeffrey Herlings mitzuhalten.