Arminas Jasikonis: WM-Comeback noch im März

Nach seinem schweren Unfall im Jahre 2020 brauchte Arminas Jasikonis viel Zeit zur Rehabilitation. Im letzten Jahr brach er sein WM-Comeback ab. Dieses Jahr will er es erneut versuchen.

Nach seinem verheerenden Sturz im Jahre 2020 in Mantova brauchte der damalige Husqvarna-Werksfahrer Arminas Jasikonis viele Monate, um nach seiner schweren Kopfverletzung wieder ins normale Leben zurückzufinden.

Letztes Jahr startete er mit dem Team Gebben van Venrooy Yamaha ein WM-Comeback, doch er merkte, dass er noch nicht auf dem Fitness-Level für die WM ist und entschied sich zum Rückzug. Die Szene ging davon aus, dass es ein Rückzug für immer werden würde, doch nun kam es anders.

Der groß gewachsene Litauer gibt dieses Jahr ein weiteres WM-Comeback. Er hat einen Vertrag mit dem Team Millionaire GASGAS Racing unterschrieben, um wieder an der MXGP-WM teilzunehmen. Sein erstes Rennen wird der zweite WM-Lauf in in Riola Sardo auf Sardinien am 26. März sein.

Neben europäischen WM-Läufen plant das Team mit Jasikonis die Teilnahme an der italienischen Pro Prestige MX1-Meisterschaft.