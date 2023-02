Valentin Guillod (Honda): Zwei Siege in Frankreich

Der Westschweizer Valentin Guillod startete mit einer ausgezeichneten Vorstellung beim internationalen Motocross in Sommieres Frankreich in die neue Rennsaison.

Während bei den internationalen Motocross-Events in Hawkstone Park und Lugo zahlreiche Stars am Start waren, wurde auch in Sommieres in Frankreich ein Inter-Rennen ausgetragen. Der Schweizer Valentin Guillod hatte dort den niederländischen MXGP-Fahrer Calvin Vlaanderen als Hauptgegner.

Lauf 1 ging an Vlaanderen, Guillod schied aus. Die Durchgänge 2 und 3 konnte Guillod mit der Honda des Teams Ship To Cycle-Motoblouz SR für sich entscheiden. Einmal ließ er dabei Benoit Paturel und dann Vlaanderen hinter sich. In der Gesamtwertung der 450er-Klasse bedeutete das am Ende Rang 4 für Guillod.

Yamaha-MX2-Werksfahrer Thibault Benistant präsentierte sich in ausgezeichneter Form, mischte im 450er-Feld kräftig mit und wetzte im ersten Lauf sogar als Zweiter hinter Vlaanderen über die Ziellinie, dabei verlor er nur 2,5 Sekunden. Später ließ er noch die Plätze 8 und 5 folgen. Benistants MX2-Kollege Kevin Horgmo aus Norwegen kam mit der F&H-Kawasaki in Sommieres auf die Ränge 11, 11 und 12.

Die Tageswertung sicherte sich Vlaanderen mit der Gebben-Yamaha vor den Markenkollegen Greg Aranda und Benistant. Der Franzose Steven Rubini (Honda), der vor seiner ersten MXGP-Saison steht, sicherte sich in Sommieres die Einzelergebnisse 10, 5 und 4.