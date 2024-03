Alberto Forato (Honda): Nach Crash Lunge kollabiert

Beim Vorbereitungstraining auf den Großen Preis von Spanien in Arroyomolinos zog sich Standing Construct Honda Pilot Alberto Forato schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus transportiert werden.

Noch vor Saisonbeginn hatte sich Alberto Forato beim Vorbereitungsrennen im Hawkstone Park bei einem heftigen Abflug verletzt und musste operiert werden. Der Italiener reiste zwar zum WM-Auftakt nach Argentinien, konnte dort aber nicht starten. Nun wollte er am kommenden Wochenende in Spanien am Start stehen, aber auch daraus wird nichts, denn Forato verletzte sich am heutigen Mittwoch während des Fahrtrainings schwer.

Insgesamt hat sich der stämmige Standing Construct Pilot acht Rippen gebrochen. Seine Lunge ist nach dem Aufschlag kollabiert. Das Team sprach von einem schweren Unfall.

Forato wurde in das Krankenhaus von Herentals (Belgien) gebracht. Das Team geht davon aus, dass der Italiener für längere Zeit ausfallen wird.

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com senden wir Alberto Forato von dieser Stelle aus die besten Wünsche für eine schnellstmögliche und vollständige Genesung.