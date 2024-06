Vorschau und Zeitplan Motocross-WM in Kegums

Die Wetteraussichten für den Grand Prix of Latvia sind kühl und durchwachsen mit leichten Regenschauern. An der Spitze der MXGP bleibt es weiterhin spannend, während sich Kay de Wolf in der MX2 etwas absetzen konnte.

In der Motocross-WM geht es Schlag auf Schlag weiter. Am kommenden Wochenende wird im lettischen Kegums der 9. Grand Prix der Saison ausgetragen. Die Wetteraussichten sind zur Zeit noch etwas widersprüchlich, aber der Sommer wird nach dem etwas rauen Bedingungen in Deutschland auch in Lettland noch etwas auf sich warten lassen. Nachts fallen die Temperaturen sogar in den einstelligen Bereich und am Sonntag sollen die Tageshöchsttemperaturen gerade einmal bei 17 Grad liegen. Am Sonntag Vormittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei 60 Prozent. Immerhin soll es am Nachmittag trocken bleiben.

Der lettische Boden ist der bekannte rötliche Sand auf hartem Grund. Zum Leidwesen der Fans kann Lokalmatador Pauls Jonass nach seiner schweren Schulterverletzung, die er sich im Talkessel zuzog, nicht antreten. Fehlen wird auch der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre, der an einem Bänderriss im Daumen laboriert. Der Kampf um die Tabellenspitze bleibt weiterhin spannend. Nach seinem Doppelsieg in Deutschland wird GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado in Kegums wieder mit dem 'redplate' des WM-Führenden antreten. Aber sein Vorsprung ist mit 2 Punkten sehr klein. Das WM-Duell spitzt sich also weiter zu. Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings rangiert mit 66 Punkten Rückstand auf Tabellenrang 3

MXGP WM-Stand nach 8 von 20 Events:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 402 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 400, (-2)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 336, (-66)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-75)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-128)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 267, (-135)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 263, (-139)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 231 (-171)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 161, (-241)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 151, (-251)

In der MX2-WM bleibt der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf das Maß der Dinge, auch wenn er im Talkessel zweimal von seinem belgischen Teamkollegen Lucas Coenen bezwungen wurde. Coenen rangiert mittlerweile auf dem zweiten WM-Rang, 4 Punkte vor Simon Längenfelder aus Deutschland.

MX2 WM Stand nach 8 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 396 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 337, (-59)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 333, (-63)

4. Liam Everts (B), KTM, 304, (-92)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 299 (-97)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 252, (-144)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 249 (-147)

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-170)

9. Sacha Coenen (B), KTM, 178, (-218)

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 152, (-244)

Im Rahmenprogramm starten die beiden Europameisterschaftsklassen EMX125 und 250 zu ihrem 6. von 11 Events. In der EMX250 führt weiterhin der Franzose Mathys Valin (Kawasaki). In der EMX125 führt Fantic-Pilot Noel Zanocz aus Ungarn.

So können die Rennen verfolgt werden *):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 8. Juni 2024

11:00 – Studio Show mit Paul Malin

13:55 – EMX125 Lauf 1

14:40 - EMX250 Lauf 1



15:25 - MX2 Qualifikationsrennen

16:10 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 9. Juni 2024



08:40 - EMX125 Lauf 2

10:50 - EMX250 Lauf 2

12:00 - MX2 Lauf 1

13:00 - MXGP Lauf 1

15:00 - MX2 Lauf 2

16:00 - MXGP Lauf 2

*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr