Liam Everts (KTM): «Hatte mehr erwartet»

Der Talkessel ist für Liam ein magischer Ort, denn hier hat er im vergangenen Jahr seinen ersten Grand-Prix-Sieg gefeiert. In diesem Jahr lief es für Liam nicht so gut und zwei Stürze warfen den Belgier zurück.

Im vergangenen Jahr konnte der belgische Red-Bull-KTM-Werksfahrer Liam Everts im Talkessel den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere feiern. Als es am Freitag vor dem Deutschland-Grand-Prix regnete, war die Welt für 'Liamski' noch in Ordnung, denn dank seiner exzellenten Technik ist er im Schlamm einer der besten Piloten.

Aber schon im Zeittraining am Samstag lief es für den Belgier nicht rund, denn er verdrehte sich das Knie und konnte im Zeittraining keine optimale Runde erzielen. Großvater Harry blickte immer wieder auf den Zeitenmonitor. «Mehr als Rang 10 war nicht drin», sagte Harry. «Er hat 1,5 Sekunden Rückstand zur Spitze. Damit kann er im Rennen trotzdem vorne mitfahren, wenn er gut startet.»

Das Qualifikationsrennen beendete 'Liamski' auf Rang 3. «Mit diesem Speed kann er sicher auch morgen an der Spitze mitfahren», zeigte sich Harry noch am Samstag optimistisch. Doch in beiden Wertungsläufen am Sonntag erwischte Liam keinen optimalen Start und ging danach noch zweimal zu Boden. «Ich konnte mein Potenzial heute einfach nicht abrufen», grübelte Liam nach dem Rennen. «Die beiden Stürze haben viel Zeit gekostet und insgesamt war es für mich ein schwieriges Wochenende. Jetzt schauen wir nach vorne und werden versuchen, in Kegums wieder vorne mit dabei zu sein.»

Am Ende wurde 'Liamski' mit zwei 7. Plätzen 7. der Grand-Prix-Wertung. In der WM-Tabelle rangiert er nach 8 von 20 WM-Runden und 92 Punkten Rückstand zur Spitze auf Platz 4.

Ergebnis Grand Prix of Germany:



1. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-2

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 3-3

4. Andrea Adamo (I), KTM, 4-6

5. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 5-5

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 10-4

7. Liam Everts (B), KTM, 7-7

8. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 8-8

9. Oriol Oliver (E), KTM, 9-9

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 6-13

MX2 WM Stand nach 8 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 396 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 337, (-59)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 333, (-63)

4. Liam Everts (B), KTM, 304, (-92)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 299, (-97)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 252, (-144)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 249, (-147)

8. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-170)

9. Sacha Coenen (B), KTM, 178, (-218)

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 152, (-244)