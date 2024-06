Ducati und Triumph: Wer bekommt die Factory Deals?

Im kommenden Jahr wird Ducati in die MXGP-WM einsteigen. Jorge Prado plant nach dieser Saison einen Wechsel in die USA und auch die Coenen-Brüder liebäugeln mit Amerika. Einige factory rides sind damit frei.

Im kommenden Jahr wird mit Ducati ein weiterer Hersteller in die MXGP-WM einsteigen. Ducati Werksfahrer wird Alessandro Lupino bleiben. Antonio Cairoli ist als Testfahrer engagiert. Ob die Italiener mit einem zweiten Fahrer in die WM einsteigen wird, ist derzeit noch ungewiss.

Triumph will ebenfalls mit einem 450er Motorrad in der MXGP-WM kommen. Gleichzeitig werden einige WM-Protagonisten die WM in Richtung USA verlassen. Zwar ist der Deal noch nicht in trockenen Tüchern, aber man kann davon ausgehen, dass Jorge Prado nach dem Ende dieser Saison in die USA wechselt. Gerüchteweise wird der Spanier mit dem Kawasaki-Werksteam in Verbindung gebracht, wo nach dem Ausscheiden von Adam Cianciarulo ein Platz frei wurde.

Auch die belgischen Coenen-Brüder planen offenbar schon nach dem Ende dieser Saison einen Wechsel in die USA. Im Fahrerlager wird auch über die Zukunft des Husqvarna-Werksteams spekuliert. Zur Zeit ist Mattia Guadagnini der einzige Husqvarna-Factory-Pilot in der 450er Klasse. Der Italiener verpasste die ersten Rennen der Saison und rangiert derzeit auf Tabellenrang 18. Ob und wie es bei Husqvarna weitergeht, ist ungewiss. Gerüchten zufolge hat Ducati Interesse an Guadagnininbekundet.

Es stellen sich also mehrere Fragen. Wer wird GASGAS in der MXGP vertreten, wenn Prado in die USA wechselt? Wie geht es mit dem Husqvarna-Werksteam weiter, wenn die Coenen-Brüder in Richtung USA abwandern und wer wird Triumph-Werksfahrer, falls die Briten schon im kommenden Jahr in die WM einsteigen?