Längenfelder-Teamkollege Rossi (GASGAS): Saisonende!

Marc-Antoine Rossi erlitt in Teutschenthal eine Kreuzbandverletzung

Marc-Antoine Rossi, der Teamkollege von Red Bull GASGAS-Pilot Simon Längenfelder, muss seine erste volle Saison in der Motocross-WM MX2 wegen einer schweren Knieverletzung vorzeitig beenden.

Die Saison 2024 in der MX2-WM ist für Marc-Antoine Rossi aus der Truppe der Familie de Carli vorbei. Der Franzose hat sich beim Grand Prix von Deutschland in Teutschenthal am Samstag eine Kreuzband-Verletzung im linken Knie zugezogen.

Der Rookie im Team Red Bull GASGAS ist aktuell WM-14., musste bereits nach dem Event in Arco beim Portugal-GP pausieren. Jetzt ist die Saison für den 18-Jährigen, der sehr solide ins erste Werksfahrer-Jahr gestartet ist, ganz zu Ende. Rossi muss sich nach Angaben des Teams sogar einer Operation unterziehen, die für den 13. Juni angesetzt ist.

Rossi schaffte im Talkessel im Zeittraining noch Rang 8. Im Quali-Heat war dann nach wenigen Runden Endstation. «Es ist sicher ein herber Rückschlag für Marc-Antoine», bestätigt Teammanager Davide de Carli. «Aber wir sind zuversichtlich, dass er nach dieser Verletzung wieder stärker als davor zurückkommen kann. Wir werden ihn jedenfalls bei jedem Schritt auf seinem Weg zurück unterstützen.»

«Ich bin tief enttäuscht, dass meine Rookie-Saison in der MX2-WM wegen einer der langwierigsten Verletzungen, die man sich als Fahrer einhandeln kann, beendet worden ist», trauert Rossi. «Es ist für mich unglaublich hart zu akzeptieren, dass meine Saison bereits im Juni endet. Wie auch immer – ich bin entschlossen, stärker und früher wieder zurückzukommen. Ich kann meinem Team, meiner Familie und allen, die mich unterstützen, nicht genug danken!»