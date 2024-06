Jeffrey Herlings (KTM): Erste Pole der Saison

Der niederländische Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann das MXGP-Qualifikationsrennen zum Grand Prix of West Nusa Tenggara (Indonesien) vor Jorge Prado (GASGAS) und Tim Gajser (Honda).

MXGP Qualifikationsrennen zum Grand Prix of West Nusa Tenggara (Indonesien): WM-Leader Tim Gajser (Honda) gewann den Holeshot und führte das Rennen vor Jeffrey Herlings (KTM) und Mattia Guadagnini (Husqvarna) an. Guadagnini stürzte bei der Landung nach einem Doppelsprung und konnte sich vor der nachfolgenden Fahrermeute gerade noch in Sicherheit bringen. Nach 3 Runden konnte Herlings seinen Schwung aus de Rhythmuspassagen mitnehmen und an Gajser vorbei in Führung gehen.

Jorge Prado (GASGAS) startete zwar gut, verlor aber in der ersten Kurve nach dem Start einige Plätze und musste sich aus dem Bereich der Top-5 nach vorne kämpfen. Er war der einzige Fahrer, der die Sprungkombination des Monster-Jumps in einem Dreifach-Satz überspringen konnte. Alle anderen Fahrer übersprangen die Sektion in einer 2+1-Kombination. Prado erreichte Gajser nach der Hälfte des Rennens und kam am Slowenen in Runde 7 vorbei.

Am Ende gewann Herlings mit einem Vorsprung von 3 Sekunden vor Prado und Gajser. Prado konnte Gajser damit wieder einen Punkt im Meisterschaftskampf abnehmen. Für Herlings war es die erste Pole der Saison 2024. «Ich hatte ein wenig mit Armkrämpfen zu tun, denn die Strecke hatte viele ausgefahrene Kanten», erklärte Sieger Herlings nach dem Rennen. «Durch die tiefstehende Sonne hatten wir einige Sichtprobleme. Aber ich bin gut durchgekommen und freue mich auf die Rennen am Sonntag.»

MXGP Qualifying Lombok 1:



1. Jeffrey Herlings (KTM)

2. Jorge Prado (E), GASGAS

3. Tim Gajser (SLO), Honda

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

6. Kevin Horgmo (N), Honda

7. Valentin Guillod (CH), Honda

8. Jan Pancar (SLO), KTM

9. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

10. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

11. Benoit Paturel (F), Yamaha

12. Cornelius Toendel (N), KTM

13. Yuki Okura (J), Honda

14. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna

15. Lewis Stewart (AUS), KTM

16. Isak Gifting (S), Yamaha

17. Lionel Kerhoas (F), KTM

18. Brian Bogers (NL), Fantic