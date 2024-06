Gänsehaut-Garantie: Dokumentation über Henry Jacobi

In Folge 2 der Dokumentation "So wird man deutscher Motocross-Held! NEXT LEVEL", wird der Deutschland-Grand-Prix im Talkessel aus der Perspektive der deutschen Fahrer beleuchtet - mit Gänsehaut-Garantie.

Der Grand Prix of Germany im legendären Talkessel liegt nun schon wieder fast 4 Wochen zurück und man kann schon heute sagen, dass die Atmosphäre vor Ort in diesem Jahr wieder ein neues Allzeithoch erreicht hat.

Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi bestritt seinen ersten WM-Lauf der Saison und holte schon im Qualifikationsrennen am Samstag seine ersten beiden WM-Punkte. Im ersten MXGP-Rennen am Sonntag brachte er den Kessel zum Kochen, als er auf Platz 3 startete und in der zweiten Hälfte gegen Jeffrey Herlings (KTM) und WM-Leader Tim Gajser (Honda) um Podiumsplätze kämpfte. Erst ein Sturz am Ende des Rennens warf den Thüringer wieder auf Platz 10 zurück, was ihm aber immerhin 11 weitere WM-Punkte einbrachte.

Folge 2 der Serie 'So wird man deutscher Motocross-Held! Next level' erzählt die Geschichten der Sarholz-KTM-Piloten Henry Jacobi, Lukas Platt und Noah Ludwig beim Masters-Event in Vellahn und beim Heim-Grand-Prix im Talkessel. Die am 17. Juni veröffentlichte Dokumentation ermöglicht einzigartige Einblicke hinter die Kulissen.

Der Film ist hochwertig produziert und vermittelt die einzigartige Atmosphäre im Talkessel mit Gänsehaut-Garantie. Sowohl die Musikauswahl als auch die mit diversen Interviews unterfütterten und moderierten Geschichten machen diesen Film zu einem Muss für jeden Motocross-Fan.

Der Film endet tragisch, denn Henry Jacobi stürzt am Ende des zweiten Laufs und muss mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus geflogen werden. In der letzten Szene kommt er noch einmal aus dem Krankenhaus zu Wort.

Einzig ein kleines Detail habe ich vermisst: Jacobis Sarholz-Teamkollege Noah Ludwig holte in jenem tragisch endenden zweiten Lauf auf Platz 17 die ersten 4 WM-Punkte seiner Karriere. Noah kommt am Anfang des Films als Protagonist vor, später aber nicht mehr. Für die Dramaturgie des Films wäre seine Geschichte das Tüpfelchen auf dem i gewesen, denn Noahs erster Gedanke nach der Zieleinfahrt galt nicht seinen eigenen ersten WM-Punkten, sondern wie es seinem Team-Buddy Henry ging.

Next Level ist sicher die beste deutschsprachige Produktion zum Thema Motocross, zu der man den Machern unter der Federführung der Lifestyle-Marke Benzim nur gratulieren kann. Kamera, Schnitt, Dramaturgie und Musik: Vergleichbares gab es bislang nur aus den USA zu sehen.