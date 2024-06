Nur 18 MXGP-Piloten in Indonesien am Start 26.06.2024 - 10:44 Von Thoralf Abgarjan

© Infront Moto Racing Die WM gastiert in Indonesien

Die WM gastiert am kommenden Wochenende in Indonesien. Für den MXGP of West Nusa Tenggara haben sich nur 18 Fahrer in der MXGP angemeldet. In der MX2-Klasse werden 22 Fahrer starten.