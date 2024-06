Indonesien GP: Früher wegen Zeitverschiebung

Die WM gastiert an diesem Wochenende in Indonesien

Die Läufe zum 12. Lauf der Motocross-WM, MXGP of West Nusa Tenggara, finden wegen der Zeitverschiebung in Indonesien früher als gewohnt statt. Die Wetteraussichten für den ersten Asien-Stopp sind gut.

Am kommenden Wochenende findet in Lombok der erste der beiden Indonesien-Grand-Prix statt. Abgesehen von der extrem hohen Luftfeuchtigkeit versprechen die Wetteraussichten bei Temperaturen oberhalb der 30-Grad-Grenze gute Rennbedingungen. Am Samstag soll es überwiegend bewölkt bleiben bei geringer Regenwahrscheinlichkeit und am Sonntag soll es sonnig bleiben bei leichter Bewölkung.

Die große Frage in der MXGP lautet: Wie fit ist Jorge Prado nach seinem Crash und Ausfall in Maggiora vor zwei Wochen. Zwar hat der Spanier über die sozialen Medien zwischenzeitlich einige Urlaubsbilder gepostet, aber diese sagen naturgemäß wenig über sein tatsächliches Leistungsniveau nach dem heftigen Crash in Italien aus. Allerdings verläuft eine Rehabilitation bei Hochleistungssportlern in der Regel sehr schnell, also wird es für Prado in Lombok darum gehen, seinen Rückstand zu WM-Leader Tim Gajser (Honda) zu verkürzen.

WM-Stand nach 10 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 511 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 477, (-34)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 440, (-71)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 339, (-172)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 332, (-179)

6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 327, (-184)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 302 (-209)

8. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-237)

9. Brian Bogers (NL), Fantic, 213 (-298)

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 206, (-305)

In der MX2-WM ist der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder in der WM-Tabelle wieder auf den zweiten Rang hinter Kay de Wolf (Husqvarna) vorgerückt und hat seinen Rückstand zur WM-Spitze zuletzt von 62 auf 48 Punkte verkürzt. Aus deutscher Sicht könnte es mit dieser Tendenz auch in Indonesien weitergehen.

MX2 WM Stand nach 10 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 473 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 425, (-48)

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 421, (-52)

4. Liam Everts (B), KTM, 394, (-79)

5. Andrea Adamo (I), KTM, 368 (-105)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 314, (-159)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 300 (-173)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 278, (-195)

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 226, (-247)

10. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 197, (-276)

So können die Rennen verfolgt werden *):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 29. Juni 2024



06:00 – Studio Show mit Paul Malin

09:15 - MX2 Qualifikationsrennen

10:00 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 30. Juni 2024

06:00 - MX2 Lauf 1

07:00 - MXGP Lauf 1

08:00 - MX2 Lauf 2

09:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr