Comeback-Mann Tony Cairoli: Das Datum war kein Zufall

Im Fall des neunfachen Motocross-Weltmeisters Antonio Cairoli wurde ein emotionales Jubiläum zur Verkündung seines MXGP-Comebacks auf der revolutionären Desmo-Ducati genutzt.

Die Sensation hat sich rund um Cross-Ikone und Ducati-Botschafter Antonio «Tony» Cairoli lange angebahnt. Wie SPEEDWEEK.com-User seit Donnerstag offiziell wissen, wird der 38-jährige Italiener in knapp zehn Tagen beim Motocross-Grand-Prix in Arnheim in den Niederlanden sein Comeback in der MXGP-Kategorie geben. Es wird zugleich der erste Einsatz für Ducati mit der neuen 450er-Maschine in der Motocross-WM sein.

Für Cairoli hat der Schauplatz eine besondere Bedeutung, das ist die Heimat seiner Gattin Jill. Der gebürtige Sizilianer hat zuletzt viel Zeit dort verbracht und bereits im Sand getestet. Arbeitgeber Ducati Corse und Promoter Infront Moto Racing haben das Comeback von «TC222» und das Debüt des Motorrads ausgerechnet am 8. August offiziell gemacht.

Dieses Datum hat im Leben von Cairoli eine besondere Bedeutung: An diesem Tag gewann der Multichampion 2004 seinen ersten Grand Prix. Es war auch kein gewöhnlicher Event, sondern der klassische belgische WM-Lauf an der legendären und ikonischen Zitadelle von Namur. Cairoli gewann damals für das De-Carli-Team auf einer 250er-Yamaha die MX2-Wertung.

«Vor 20 Jahren habe ich meinen ersten Grand Prix gewonnen. Am gleichen Tag 20 Jahre danach machten wir die Ankündigung meines Wiedereinstiegs in die MXGP», verkündete Tony. Übrigens: Cairoli gewann im Jahr 2004 in Namur die Tageswertung vor dem Finnen Jussi Pekka Vehvilainen (Honda) und dem bereits verstorbenen Australier Andrew McFarlane (Yamaha). Das Red Plate hatte damals der Neuseeländer Ben Townley (Red Bull KTM) inne.