Vorschau und Zeitplan: Uddevalla (Schweden)

Am kommenden Wochenende gastiert die Motocross-WM zu ihrem 15. Stopp im schwedischen Uddevalla. Die Punktabstände an der Tabellenspitze rücken immer näher zusammen und Jeffrey Herlings (KTM) holt rasant auf.

Die Motocross-WM geht am kommenden Wochenende im schwedischen Uddevalla in ihre 15. Runde. Am Samstag soll es während der Qualifikationsrennen bewölkt bei Tageshöchstwerten von 18 Grad Celsius bleiben. Am Sonntag ist wolkenloser Himmel und Sonnenschein bei Temperaturen von knapp über 20 Grad vorhergesagt. Nach den Regenfällen im Laufe dieser Woche wird sich also die mit zahlreichen Steinen versetzte Hartbodenstrecke voraussichtlich in gutem Zustand präsentieren.

Die Verhältnisse in der WM-Tabelle spitzen sich indes weiter zu, denn die Top-3 rücken immer näher zusammen. Nach seinem Doppelsieg in Lommel konnte Red-Bull-KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings auf Tabellenplatz 3 seinen Rückstand zu Spitzenreiter Tim Gajser (Honda) von 55 auf 38 Punkte verkürzen. Zu Jorge Prado (GASGAS) auf Platz 2 fehlen ihm nur noch 14 WM-Zähler.

WM-Stand nach 14 von 20 Events:



1. Tim Gajser (SLO), Honda, 705 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 681, (-24)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 667, (-38)

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 507, (-198)

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 479, (-226)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 419 (-286)

7. Romain Febvre (F), Kawasaki, 405, (-300)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 317, (-388)

9. Pauls Jonass (LT), Honda, 274, (-431)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 273, (-432)

Obwohl WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) in Lommel mehrfach stürzte, gewann er mit einem 2-1-Ergebnis den Grand Prix of Flanders und konnte seinen Vorsprung in der MX2-WM-Tabelle von 46 auf 65 Punkte gegenüber seinem belgischen Teamkollegen Lucas Coenen ausbauen. Simon Längenfelder (GASGAS) konnte den zweiten Lauf von Lommel gewinnen. Der Deutsche hat auf Platz 3einen Rückstand von 77 Punkten zur Tabellenspitze.

MX2 WM Stand nach 14 von 20 Events:



1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 683 Punkte

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 618, (-65)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 606, (-77)

4. Liam Everts (B), KTM, 556, (-127)

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 465, (-218)

6. Andrea Adamo (I), KTM, 457 (-226)

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 429 (-254)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 391, (-292)

9. Oriol Oliver (E), KTM, 255, (-428)

10. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 254, (-429)

Im Rahmenprogramm treten die Europameisterschaftsklassen EMX125 und EMX250 zu ihren 8. Läufen an. Mathis Valin (Kawasaki) führt die EMX250 weiterhin an. An der Tabellenspitze der EMX125 behauptet sich weiterhin der ungarische Fantic-Pilot Noel Zanocz.

So können die Rennen verfolgt werden *):

Livetiming (kostenlos)

Livestream MXGP-TV.com

Samstag, 10. August 2024



12:00 - Studio Show mit Paul Malin

15:00 - EMX125 Lauf 1

15:45 - EMX250 Lauf 1

16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:15 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 11. August 2024



09:40 - EMX125 Lauf 2

11:25 - EMX250 Lauf 2

13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr