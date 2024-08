Tim Gajser (Honda): «Man musste clever fahren»

HRC-Werksfahrer Tim Gajser zeigt beim Schweizer Grand Prix in Frauenfeld speziell im zweiten Rennen der MXGP-Kategorie eine Meisterleistung und wetzte scheinbar mühelos an den Gegnern vorbei.

Tim Gajser war beim Motocross Grand Prix der Schweiz in Frauenfeld der große Gewinner in der MXGP-Kategorie. Der 27-Jährige holte mit zwei Laufsiegen am Sonntag das Punktemaximum und erweiterte sein Guthaben auf Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) auf 18 Punkte. Dabei hatte sich Gajser dem Spanier am Samstag im Quali-Rennen noch beugen müssen.

Speziell im zweiten Rennen, auf der nach dem Regen extrem zerfurchten Piste, war der Slowene eine Klasse für sich. Gajser kämpfte sich nach erneut mittelmäßigem Start rasch durch das Feld und war auf Platz 4. Danach nahm er die Aufholjagd auf die Spitzenreiter in Angriff. Gajser legte sich einige eigene Linien zurecht und wieselte innerhalb von nur vier Runden vorbei an Romain Febvre (Kawasaki), Maxime Renaux (Yamaha) und Prado. «Die Piste war nicht einfach. Es gab sehr viele verschiedene Linienoptionen. Man musste clever fahren und die richtigen Linien wählen. Wir sind alle super happy, alle haben toll gearbeitet», freute sich der fünffache Weltmeister. «Ich habe zuletzt in der WM ein wenig an Boden verloren in Lommel und Arnheim. Diesmal habe ich mich aber sehr gut gefühlt. Ich freue mich sehr auf die Türkei, denn das ist eine Strecke, die ich mag, und darauf, diesen Schwung beizubehalten.»

Gegenüber HRC-Teamboss Giacomo Gariboldi hatte Gajser zuletzt gemeint, er müsse für den Gewinn des WM-Titels die restlichen Rennen gewinnen. In der Schweiz konnte er einen Schritt seines Vorhabens eindrucksvoll umsetzen. Der nächste WM-Lauf findet in zwei Wochen in der Türkei statt. Danach folgen die beiden letzten Grands Prix der Saison am 16. September in China und am 29. September in Spanien.

Ergebnis MXGP Frauenfeld:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Jeffrey Herlings (KTM), 2-2

3. Jorge Prado (E), GASGAS, 3-3

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 4-5

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-4

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-7

7. Alberto Forato (I), Honda, 9-6

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 11-8

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 8-11

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 12-10

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 17-9

12. Mattia Guadagnini (I), Husqvarna, 13-13

13. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 7-28

14. Brian Bogers (NL), Fantic, 14-16

15. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-29

16. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 15-17

17. Maximilian Spies (D), KTM, 34-12

18. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 19-15

19. Isak Gifting (S), Yamaha, 32-14

20. Josh Gilbert (GB), KTM, 16-19

21. Tomas Kohut (SK), KTM, 21-18

22. Cornelius Toendel (NOR), KTM, 18-30

23. Mark Scheu (D), Husqvarna, 25-20

24. Ivo Monticelli (I), Beta, 32-34

25. Cato Nickel (D), Husqvarna, 33-21

26. Yuri Quarti (I), Honda, 24-22

27. Nicolas Bender (CH), Husqvarna, 30-23

28. Bryan Boulard (B), KTM, 29-24

29. Alessandro Contessi (CH), Kawasaki, 27-25

...

32. Tom Koch (D), KTM, 22-31

33. Luca Bruggmann (L), GASGAS, 26-32

34. Robin Scheiben (CH), GASGAS, 35-33

35. Dylan Walsh (GB), Kawasaki, 23-35

36. Marcel Stauffer (A), KTM, 36-DNS

...

DNS: Jago Geerts (B), Yamaha

DNS: Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

WM-Stand nach 17 von 20 Events:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 860 Punkte

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 842, (-18)

3. Jeffrey Herlings (KTM), 818, (-42)

4. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 587, (-273)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 550, (-310)

6. Romain Febvre (F), Kawasaki, 527, (-333)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 514 (-346)

8. Kevin Horgmo (N), Honda, 386, (-474)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 329, (-531)

10. Brian Bogers (NL), Fantic, 295, (-565)

…

20. Tom Koch (D), KTM, 99, (-761)

...

25. Maximilian Spies (D), KTM, 76, (-784)

...

26. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 42, (-818)

...

36. Henry Jacobi (D), KTM, 13, (-847)

…

47. Mark Scheu (D), Husqvarna, 6, (-854)

...

51. Noah Ludwig (D), KTM, 4, (-856)

...

55. Cato Nickel (D), Husqvarna, 3, (-857)